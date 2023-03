Juicio a la Corte: la Comisión pidió sanciones disciplinarias contra Stornelli y que citen a Garavano y Pepín

la Comisión definió que citará a declarar al exministro de Justicia Germán Garavano, al prófugo macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, al senador PRO José Torelli y al ministro Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros testigos.

Juan Manuel Olima Espel,

Natalia Hilda Monayer,

Lapor haber faltado por segunda vez a prestar declaración testimonial en el proceso contra los cuatro ministros supremos. Además, la comisión citó nuevos testigos.Durante la sesión, que se extendió por casi seis horas,Además, al cierre de la sesión la Comisión definió que solicitará a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DajuDeCo), a través de un juez,La oposición, que fue la que reclamó la intervención de un magistrado para llevar adelante esta medida, votó en contra.Si bien el fiscal decidió no asistir, otros cuatro testigos se presentaron este martes en el Congreso, entre los que se destacaron la politóloga Natalia Monayer –de la vocalía de Horacio Rosatti, que actúa como número 2 de Silvio Robles- y el secretario de coordinación del MPF, Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal.El fiscal procesado Carlos Stornelli faltó ayer por segunda vez consecutiva a prestar declaración como testigo.Stornelli-interinamente a cargo de Eduardo Casal- en el que afirmó que está la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día, pero el oficialismo insiste en que debe hacerlo de manera presencial.La presidenta de la comisiónMientras que desde la oposición defienden al fiscal y piden que declare por escrito.Stornelli tiene un largo historial de no asistir ante requerimientos judiciales o políticos, como este caso, pero siempre en circunstancias donde parece no querer contribuir a desentrañar investigaciones, ya sea aquellas en las que él es el objeto de la pesquisa o incluso cuando solamente es testigo (como en esta convocatoria).El fiscal no fue el único que faltó a declarar,a quien se convocó porque había reconocido públicamente la veracidad de los chats con D’Alessandro. “Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar”, dijo en una entrevista con el diario Hoy de La Plata. La comisión lo volvió a citar bajo apercibimiento de tener que ser llevado a declarar bajo la fuerza pública.secretario de Coordinación de la Procuración General de la Nación, una especie de N° 2 del procurador general interino Eduardo Casal, fue convocado porque reconoció, en un intercambio con con la peroidista Cynthia García, haberle enviado al actual ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, un dictamen vinculado al tema coparticipación antes de que estuviera subido al sistema.El secretario fue el primer testigo del martes y se quebró al comenzar porque contó que cuando le respondió a Cinthia García su madre estaba atravesando un delicado momento de salud.Si bien reconoció el intercambio en Twitter con García, aseguró que no recordaba haber chateado con D’Alessandro, aunque no lo descartó. “”, afirmó. También señaló que borra los mensajes cada dos o tres meses.También declaróintegrante de la vocalía de Horacio Rosatti, que actúa como N° 2 de Silvio Robles, actualmente comparte despacho con él. Durante su testimonio Monayerevitando ser concreta en sus respuestas, por lo que el diputado Leopoldo Moreau la catalogó como una testigo “reticente”.El momento de mayor tensión de su testimonio se dio cuando, el diputado tiene la “sospecha de que es una sociedad que pudo ser el vehículo del tráfico de influencias” en la Corte.-“¿Tuvo (Moromedia) como gerente al señor Robles?”, le preguntó Moreau.-“Sí, puede ser”, respondió Monayer.Luego le preguntóy aclaró: “Yo no tengo nada que ver con esa sociedad. Le pediría me consulte por mi trabajo en la Corte Suprema”. “Las preguntas las hacemos nosotros. No las diseña el testigo”, replicó Moreau.Otro de los que brindó su testimonio fue, quien actúa en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte y es hijo del presidente del ultraconservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Alberto Garay, a su vez el colegio impulsó la restauración de la vieja estructura de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, que llevó a la Corte a tomar el control de ese órgano clave para la designación de jueces.Por esa toma se denunció ante la comisión a tres de los ministros supremos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.También se presentó, tío de Sebastián y hermano de Alberto, integrante de la vocalía de Rosatti. Guillermo sostuvo que su hermano de Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados, lo visita en su despacho, algo que podría ser cotidiano, pero que motivó distintas preguntas por parte de los diputados del Frente de Todos y frente a lo que el vocal de Rosatti no pudo precisar cuántas veces lo visitó.Garay contó queuna de las tantas razones que impulsaron el juicio contra dos de los miembros de la Corte, Rosatti y Rosenkrantz.En la sesión del martes también se definieron los próximos testigos para declarar en las siguientes dos audiencias,En la primera jornada se tomarán testimonios relacionados al caso 2x1 y en la segunda a la causa de la coparticipación a favor de CABA.La comisión citó para el 21 al exministro de Justicia de Cambiemos,el senador y exjefe de asesores de Macri,; y el exasesor judicial, por quien se enviará nota a Interpol dado que está prófugo. También fueron convocados para la misma fecha el 2 de Garavano en Justicia,el subprocurador del Tesoro,de la vocalía de Rosenkrantz;, víctimas de la dictadura en el Hospital Posadas.Para el 28 se convocó al ministro del Interior,; al procurador del Tesoro de la Nación,; al Procurador General de la Ciudad,; y al gobernador de Chaco,