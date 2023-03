Escala la crisis diplomática: Argentina y Ecuador expulsaron a sus embajadores

#Comunicado | Cancillería declara "persona non grata" al Embajador de Argentina en Quito. pic.twitter.com/iS8DsFkjnN — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 14, 2023

La Cancillería argentina informó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, que la ciudadana María de los Ángeles Duarte Pesantes ya no se encuentra en la Embajada argentina.



Comunicado oficial 👇https://t.co/9ZZ2sMFkm7 pic.twitter.com/LvCh4khwXb — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) March 14, 2023

El gobierno de Ecuador declaró" al embajador de Argentina en Quito,, según un comunicado difundido por la Cancillería de ese país, y tiene 72 horas para salir de Quito. Horas antes, Ecuador había pedido al embajador argentino responder por "inconsistencias" en la información dada sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte Pesantes, la exministra condenada por corrupción que supuestamente estuvo refugiada en su embajada más de dos años. La noche de este martes, la Cancillería Argentina respondió tomando una medida similar para con la embajadora ecuatoriana en este país, Xavier Monge Yoder., sostuvo el escrito ecuatoriano. Y agregó: "En tal virtud, el gobierno del Ecuador ha decidido, amparado en el artículo nueve de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, declarar 'persona, non grata' al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks".Por último, reiteraronEl canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dio una conferencia de prensa donde se refirió a la decisión de declarar a Fuks como "persona no grata", remarcando que se le da al propio embajador "un tiempo prudencial" para dejar el país. "Analizaremos cuáles serán las respuestas del gobierno argentino. Si es la designación de un nuevo embajador, lo analizaremos de inmediato", manifestó.cerró Holguín.Fuentes del gobierno argentino aseguraron que "Por otro lado, desde la Cancillería Argentina lanzaron un comunicado donde muestran su "sorpresa y profunda tristeza" por la determinación para con el embajador, remarcando que el desacuerdo entre ambas parte lleva "a nivel de perjuicio en la relación bilateral". Y añaden:A su vez, señalan que "sin consulta ni previo aviso", la mencionada exfuncionaria abandonó el predio de la Embajada y remarcan quepara que la persona mencionada pueda circular por Ecuador y partir hacia el extranjero "eludiendo los sistemas de control".sentenciaron en diálogo con El Destape.La Cancillería argentina informó que la exministra ecuatoriana se hizo presente este martes en la embajada argentina en Caracas y fue atendida por el representante de esa sede, Oscar Laborde, aunque manifestó "no tener intenciones" de viajar al país "en el corto plazo".", consignó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.La Cancillería indicó que Duarte Pesantes