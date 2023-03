Clarín sugirió que Larreta es corrupto: Si llegara a ganar deberíamos pedirle que, cuando salga de la Rosada, abra el bolso

“La única precaución que deberíamos tomar, si llegara a ganar, es pedirle que todas las tardes, cuando salga de la Rosada, abra el bolso para que se lo revisen, pase la mochila por el scanner, extienda brazos y piernas y se deje palpar. Así nos quedamos todos tranquilos”.

La batalla del PRO entrepor ocupar la presidencia llegó aque este fin de semana dejó entrever en su línea editorial su voto para las elecciones al sugerir que el jefe de Gobierno porteño es corrupto y señalar que si llegara a ganar “la única precaución que deberíamos tomar es pedirle que todas las tardes, cuando salga de la Rosada, abra el bolso para que se lo revisen”.En la última columna de humor político del periodista Alejandro Borensztein, en medio de las clásicas golpizas al Gobierno, principalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,El multimedio habitualmente filtra en este formato sus preferencias políticas, tal vez más de manera precisa, yBorensztein calificó como “favorito” de estás elecciones a Juntos por el Cambio, donde destacó a los precandidatos del PRO Larreta y a Bullrich.“Larreta tiene todo su equipo listo, mucha experiencia en gestión y un discurso antigrieta”, remarcó el periodista en referencia al jefe de Gobierno porteño y luego lo acusó con humor:Mientras que de la exministra de macrista solo pudo decir:y quiénes son los 500 funcionarios que la van a acompañar desde el primer día”. ¿Se ofenderá la amiga de Clarín?Sin embargo, la presidenta del PRO continúa recolectando sujetos de la herencia del expresidente Mauricio Macri. Es que, en términos de verdad estricta,y hoy hasta está rodeada por el exministro, secretario de medios de Macri y quien impulsó la campaña del "Sí, se puede" en las PASO 2019.Más allá de que tuvo algunos golpes en su equipo de campaña como el de Gerardo Milman que fue reemplazado por el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana macrista,; la titular del PRO logró sumar adeptos. Su economista de cabecera es, diputado nacional que fue durante el Gobierno macrista, también sumó a Jorge Marcelo Faurie, canciller durante el macrismo y a, a quien apoya para que busque la jefatura de Gobierno de la Ciudad.Y, aunque Larreta sumó al exministro de Cultura Pablo Avelluto - persona clave en los dos libros del expresidente y uno de sus colaboradores más cercanos- luego del “ok” de Macri,Eso sí, si bien dedicaron líneas a criticar la inflación, la ola de violencia narco en Rosario y la CFK por “autopercibirse proscrita”, no mencionaron nada de la reunión que mantuvieron Larreta y el periodista de Clarín Marcelo Bonelli que quedó expuesto en un video mientras el jefe de Gobierno porteño tenía huir de un bar en San Telmo, donde estaban reunidos, al ser echado por vecinos que en un principio estaban reclamando a cuadras del lugar, por los cortes de luz.Es que buscaron decir algo que no la ofenda mucho en vistas de que es su candidata para las elecciones presidenciales de este año. ¿Será que la oferta de Larreta no convenció a Clarín?