Larreta tendrá a D´Alessandro en su gabinete si es presidente pese a que lo echó de CABA por los chats

El jefe de Gobierno porteño,, adelantó que, el ahora ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, pese a que ayer se confirmó su renuncia al cargo en el marco del escándalo político y judicial por los chats filtrados en los que habla de negocios con empresarios con concesiones en CABA y con el secretario del presidente de la Corte Suprema,, afirmó el precandidato presidencial, que en principio competirá en una PASO del PRO contra, a la espera de. Además, también tiene enfrente a los aspirantes de la UCR,Entrevistado por radio La Red, Larreta argumentó que D´Alessandro "está trabajando en el desarrollo del plan de seguridad nacional, para el gobierno que viene" y que "siempre lo ha hecho muy bien, el año pasado tuvo en la Ciudad la tasa de delitos más baja de todos los años".Según el alcalde porteño, el funcionario saliente fue quien tomó la decisión de dar un paso al costado y no se le pidió la renuncia. "Él tomó la decisión de presentar su renuncia, estaba muy dedicado a responder judicialmente por la causa del espionaje y ahora usan (el oficialismo) ese espionaje como argumento para el juicio político a la Corte Suprema de Justicia”, dijo, sin precisiones.Consultado sobre si cree en la inocencia de D' Alessandro, Larreta modificó su primera defensa del ex funcionario, cuando había hecho hincapié tanto en el presunto espionaje ilegal como en una supuesta falsedad o edición de los chats., dijo ahora Larreta, dando a entender que el contenido de las conversaciones es el que se conoció, donde D´Alessandro revela que repartía y recibía coimas con empresarios con concesiones en CABA y, por otro lado, dialogaba con Silvio Robles, el secretario de Rosatti, acerca del diferendo con Nación por la coparticipación, justo antes de la decisión del máximo tribunal sobre este tema.Consultado acerca de si el Gobierno nacional estaría detrás de la fiiltración, Larreta dijo que "parece que está relacionada la Jefatura de Gabinete", pero no pudo dar ni un solo dato al respecto.Por otro lado, confirmó la llegada de Eugenio Burzaco como reemplazo y elogió al ex funcionario de Bulrich pese a su polémico historial, que Política Argentina recordó hace días. "Es una de las personas que más sabe sobre seguridad en la Argentina; además tiene experiencia y conocimientos de gestión en la Ciudad ya que trabajó con Patricia Bullrich", aseguró.