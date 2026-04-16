Kicillof salió a buscar respaldo progresista en España y profundizó el contraste con Milei

El gobernador Axel Kicillof puso primera a su gira por España con una foto política que no pasó desapercibida: el encuentro con Yolanda Díaz en Madrid. La reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social formó parte de una agenda que busca fortalecer la cooperación en materia laboral y exhibir un modelo alternativo al que impulsa Javier Milei desde la Casa Rosada.

En paralelo, Kicillof mantuvo una reunión reservada con empresarios españoles de sectores estratégicos, donde defendió el rol del Estado en la planificación del desarrollo. Allí cuestionó el impacto del ajuste nacional y planteó que la provincia sostiene políticas para infraestructura, salud y educación mientras “una población hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”.La gira también incluyó gestiones para participar de la Movilización Progresista Mundial, donde el mandatario bonaerense buscará mostrarse junto a referentes internacionales. En ese escenario, apuntó contra el avance de la ultraderecha y llamó a construir respuestas coordinadas entre América Latina y Europa para evitar “la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”.