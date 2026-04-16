16.04.2026 / ESPAÑA

Kicillof salió a buscar respaldo progresista en España y profundizó el contraste con Milei


El gobernador bonaerense inició una gira por Madrid y Barcelona con agenda política e institucional. Se reunió con Yolanda Díaz y apuntó a consolidar vínculos internacionales en medio de la crisis generada por el rumbo económico del Gobierno nacional.




El gobernador Axel Kicillof puso primera a su gira por España con una foto política que no pasó desapercibida: el encuentro con Yolanda Díaz en Madrid. La reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social formó parte de una agenda que busca fortalecer la cooperación en materia laboral y exhibir un modelo alternativo al que impulsa Javier Milei desde la Casa Rosada.

Durante el intercambio, ambos equipos repasaron políticas vinculadas a derechos laborales, como la ampliación de licencias parentales y la regulación del trabajo en plataformas digitales. En ese marco, la Provincia avanzó con su propio esquema normativo, que apunta a garantizar condiciones básicas, acceso a información sobre algoritmos y cobertura ante accidentes para trabajadores de apps.

En paralelo, Kicillof mantuvo una reunión reservada con empresarios españoles de sectores estratégicos, donde defendió el rol del Estado en la planificación del desarrollo. Allí cuestionó el impacto del ajuste nacional y planteó que la provincia sostiene políticas para infraestructura, salud y educación mientras “una población hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”.

La gira también incluyó gestiones para participar de la Movilización Progresista Mundial, donde el mandatario bonaerense buscará mostrarse junto a referentes internacionales. En ese escenario, apuntó contra el avance de la ultraderecha y llamó a construir respuestas coordinadas entre América Latina y Europa para evitar “la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”.

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