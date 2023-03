24 de Marzo: miles de personas marcharon a Plaza de Mayo por la "Memoria, Verdad y Justicia"

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se congregaron esta tarde en la Plaza de Mayo bajo diferentes consignas, pero con el mismo sentido, reclamar una vez más "Memoria, Verdad y Justicia" al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en el país.Desde las primeras horas del viernes comenzaron a arribar a la histórica plaza integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y Asociación Buena Memoria."Nos llena de esperanza, nos motiva, que todavía haya millares y millares de argentinos que", dijo a Télam el referente de HIJOS, quien encabezaba la clásica bandera azul con el rostro de todos los detenidos-desaparecidos.Una de las movilizaciones más grandes fue el decientos de militantes y referentes de la agrupación marcharon desde la sede de la exEsma, en el barrio porteño de Núñez, hasta la Plaza de Mayo, bajo las consignas "Memoria, Verdad y Justicia" y "Democracia sin mafias".Mientras marchaba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió una democracia “sin proscripciones" y repudió a “los jueces corruptos que intentan negar a la dirigente política de mayor envergadura de Argentina”, en referencia a la proscripción de Cristina Kirchner.En diálogo con Radio Provincia el dirigente además expresó: "Todos los 24 son distintos, en este caso es una multitudinaria marcha, donde la lucha por los derechos humanos se actualiza. Decimos Memoria por la Verdad y la Justicia y por una democracia plena, sin proscripciones".Ya en la Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,brindó unas palabras como todos los años. “Estamos en un día muy especial donde la tristeza se renueva con más fuerza, pero también con la confianza de que hay que tener memoria para que no se repita", sostuvo.En ese sentido, señaló: “Saber que estamos acompañados, no estamos solos, nos hace bien. No nos vamos a dejar vencer porque nuestros hijos nos acompañan.".Consultada por un periodista, Carlotto expresó su preocupación por el avance del negacionismo: “Y agregó: “Habrá elecciones este año, y hay sectores que no se resignan... Estando en el poder hicieron mucho daño al país, hicieron el mal a conciencia, intentaron barrer con los derechos de la sociedad. Y ahora sacan a relucir de nuevo esta palabra infame 'curro'. Es, diría, una antigüedad"."Creo que quien la dijo tendría que ir a la universidad a pensar alguna palabra más interesante, y tener en cuenta que", apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.