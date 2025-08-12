Pichetto denunció que Milei busca chocar con el Congreso y que "ha optado por un camino de confrontación"

El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto cruzó a Javier Milei por los anuncios en cadena nacional para “proteger el equilibrio fiscal” y advirtió que el Ejecutivo busca el choque con el Congreso. Lo hizo en diálogo con Gelatina donde reclamó límites a la discrecionalidad y pidió encauzar el diálogo político. “Lo que vi en la cadena nacional es más un escenario de amenaza o de choque con el Congreso. Me parece que ese camino es equivocado”, sentenció en declaraciones radiales. “Vamos a ver si después de las elecciones el Gobierno se tranquiliza y abre un camino inteligente, de diálogo, de esquemas razonables, donde el componente de la discrecionalidad no sea el factor único que rige las relaciones con el Congreso”, agregó.

También cuestionó la falta de controles y reportes al Legislativo. “El Poder Ejecutivo debía informar al Congreso todos los meses los avances que se tomaron respecto al tema de las delegaciones. Nunca lo hizo”, alertó, y subrayó que “el Congreso tiene atribución de revisar si la delegación que otorgó la hizo dentro de los marcos razonables”.