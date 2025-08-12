12.08.2025 / LA LIBERTAD AVANZA

La interna de la interna: aseguran que "Lule" Menem estaría enojado con Pareja


El círculo más cercano a Karina Milei atraviesa una nueva interna entre Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja. Según fuentes de LLA, el riojano está enojado con el armador bonaerense por su exposición pública y por la influencia que ganó luego del cierre de listas en la provincia.



De acuerdo a La Política Online, Eduardo Menem, a cargo del armado nacional de La Libertad Avanza, reclama que el delegado de Karina Milei en Buenos Aires bajé el perfil tras el cierre de listas. En plena pulseada por la confección nacional, crece el malestar por el protagonismo del bonaerense.


En ese marco, operadores libertarios señalan que Pareja quedó empoderado y que Lule cree que “se agrandó”, justo mientras se ordena el cierre en las provincias. Menem le recrimina que se ubicó al mismo nivel que él y que su primo Martín, responsables del cierre en todo el país, y empuja para que recupere un perfil bajo.

Otra factura apunta al frente digital: Pareja alimentó la pelea con los trolls de Santiago Caputo, a los que salió a cuestionar por radio después de excluirlos del cierre bonaerense. El bonaerense suele responder a esos ataques y eso enciende la interna comunicacional del oficialismo libertario.

Por eso le piden que modere las apariciones públicas y sólo brinde entrevistas cuando sepa que será en un contexto amigable y sin preguntas que apunten a alimentar las internas libertarias. El tironeo expone fisuras en el dispositivo que comanda Karina Milei y deja a la vista la disputa por la conducción política en la provincia de Buenos Aires, justo cuando el mileísmo intenta ordenar su estrategia rumbo a la elección nacional.

