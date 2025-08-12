La interna de la interna: aseguran que "Lule" Menem estaría enojado con Pareja

De acuerdo a La Política Online, Eduardo Menem, a cargo del armado nacional de La Libertad Avanza, reclama que el delegado de Karina Milei en Buenos Aires bajé el perfil tras el cierre de listas. En plena pulseada por la confección nacional, crece el malestar por el protagonismo del bonaerense.

En ese marco, operadores libertarios señalan que Pareja quedó empoderado y que Lule cree que “se agrandó”, justo mientras se ordena el cierre en las provincias. Menem le recrimina que se ubicó al mismo nivel que él y que su primo Martín, responsables del cierre en todo el país, y empuja para que recupere un perfil bajo.Por eso le piden que modere las apariciones públicas y sólo brinde entrevistas cuando sepa que será en un contexto amigable y sin preguntas que apunten a alimentar las internas libertarias. El tironeo expone fisuras en el dispositivo que comanda Karina Milei y deja a la vista la disputa por la conducción política en la provincia de Buenos Aires, justo cuando el mileísmo intenta ordenar su estrategia rumbo a la elección nacional.