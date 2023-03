Grindetti defendió la candidatura de Jorge Macri en CABA: "Vicente López es un suburbio de la Ciudad"

El fin de semana que pasó fue decisivo para el PRO. Luego de que el líder Mauricio Macri descartó finalmente su candidatura presidencial muchos dirigentes empezaron a mostrar con más seguridad a que presidenciable amarrillo apoya. El intendente de Lanús y precandidato a gobernador de la Provincia,, salió a defender este lunes la candidatura presidencial dey aseguró quesería un buen jefe de Gobierno porteño con un insólito argumento.", afirmó el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en diálogo con Futurock donde aseguró que va a llegar, junto con la titular del PRO a dirigir “con una batería de medidas a aplicar en el corto plazo" ligadas al objetivo de bajar el costo laboral y el gasto público.En ese sentido, Grindetti expresó: "" y señaló que el candidato del PRO para gobernar Buenos Aires “tiene que tener experiencia en la Provincia".Y agregó: “La Provincia tiene que ir a pelear porque le recompongan la coparticipación".Al hablar de los candidatos para la Ciudad de Buenos Aires el intendente de Lanús, sostuvo Grindetti de manera insólita tras recordar que el ex intendente tiene domicilio en la Ciudad, peroPor otro lado, lamentó la salida de Mauricio Macri de la competencia electoral. "Mauricio tiene un diferencial muy por encima del promedio de la política", consideró y señaló que tenía “la oportunidad de volver al poder” porque “estaba creciendo en las encuestas”.Y si bien consideró que el expresidente está “en su mejor momento”, Grindetti admitió que la decisión de Macri no tomó por sorpresa al PRO: “Mauricio nos decía que no lo subamos al ring porque él mismo no se había subido,", aseguró.