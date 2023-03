De "planera" a "se cuelga de la sotana del Papa": el duro cruce entre Grabois y Cristina Pérez

"Pero mirá lo que decís. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Sos una sinvergüenza, hay que ser mala persona"

#Medios | Fuerte discusión entre el dirigente social Juan Grabois y la periodista Cristina Pérez por el proyecto de concesión de tierras ubicadas en Chapadmalal al Movimiento de los Trabajadores Excluídos. pic.twitter.com/y7nnRuyUlK — Política Argentina (@Pol_Arg) March 28, 2023

El dirigente socialy la periodista ultra opositoraprotagonizaron un fuerte cruce con agresiones cruzadas incluidas en vivo cuando realizaban una entrevista en Radio Rivadavia, donde la mencionada conduce un ciclo.La pelea se produjo cuando iniciaron unSi bien Grabois afirmó no estar involucrado en el proyecto que sí lideran el Conicet y la Universidad de Mar del Plata, lo defendió enfáticamente. Ante ese ese escenario,, lo cual primero llevó a que el dirigente social le volviera a explicar la situación pero, ante la insistencia, lo hiciera explotar.. "Las tierras del Estado se concesionan a través de los organismos que corresponden. Acá no hay ningún privilegio, acá hay un proyecto en un lugar que está abandonado, para hacer agricultura.", inquirió en primer término el dirigente social.Pero Pérez hizo caso omiso a las explicaciones, pese a no refutarlas a partir de informaciones, e insistió con su versión, incluso comparando la situación con lo que según ella sucede con la comunidad mapuche., exclamó Grabois, remarcando que sólo es gente que usaría las tierras para trabajar."Usted es una señora planera, xenófoba, una racista y una clasista. Lo que está diciendo es de una maldad impresionante. Son tierras que están vacías, que no se van a regalar ni vender, se las van a dejar en uso, para que hagan un proyecto agroecológico, gente que necesita laburar la tierra. La tierra es pública y la maneja el Estado nacional.", cuestinó Grabois, mientras Pérez insistía en que recibieron las tierras por amiguismo político.Ante ese panorama, el dirigente social continuó tildando a Pérez de "deshonesta" y "mentirosa", mientras que la periodista lo acusaba de. La entrevista siguió sólo con descalificaciones mutuas., sentenció Grabois, mientras que Pérez concluyó: "A usted le paga el gobierno, a mí las empresas para las que trabajo. ¿Por qué no va a trabajar?".