"Guerra contra el bolsillo de los argentinos": Kicillof acusó a Milei por el aumento del combustible

La guerra de Milei contra el bolsillo de los argentinos



Como se sabe, la guerra en Medio Oriente puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular. Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la operación Furia Épica — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 6, 2026

El gobernador bonaerense,, denunció que en contexto de guerra, “el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada”, en una contundente crítica a la gestión deque en las últimas horas avanzó con el descongelamiento de los combustibles y la aplicación de nuevos aumentos."En medio de sus fantasías bélicas, el Presidente decidió librar su propia guerra: una contra el bolsillo de los argentinos”, agregó el mandatario provincial al cuestionar la suba de la nafta (9%) que además se suma al "25% previo".En un extenso mensaje por redes sociales, Kicillof advirtió que el encarecimiento del crudo a nivel internacional tras el conflicto en Medio Oriente llevó a distintos países a intervenir para amortiguar el impacto en los precios internos, decisión que no se replicó a nivel local. "El Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional", apuntó."Lamentablemente, este complejo contexto mundial encuentra a nuestro país con un gobierno aferrado a una ideología anacrónica, incompatible con el interés nacional", lanzó, y destacó que, en el plano real, las decisiones del oficialismo "son un problema gravísimo".En esa línea, el gobernador cuestionó el criterio de fijación de precios internos del petróleo al señalar que “el petróleo extraído del subsuelo argentino debe pagarse al precio internacional, incluso en un contexto de guerra”, lo que impacta directamente en el precio final a los usuarios. En ese sentido, remarcó que el país cuenta con producción propia a partir del desarrollo de Vaca Muerta, lo que, insiste, debería permitir desacoplar los precios locales de las subas externas, en contraste con lo que ocurre en la actualidad.Kicillof sostuvo además que en otros países se analizan medidas adicionales, como gravámenes extraordinarios a empresas del sector energético, frente al aumento de sus ganancias en escenarios de conflicto internacional.“Hoy Argentina no cuenta con eso, pero falta menos para que termine este capítulo de infamia, esta cascada de irresponsabilidad que cae sobre los argentinos”, cerró.