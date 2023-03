Storani consideró que hay único candidato de la UCR y es Gerardo Morales

“La decisión estuvo motivada porque tomó conciencia porque no le daba su capacidad para reintentar ser presidente. Es que los números le daban la espalda, pese a que puede consolidar un nicho duro. Tiene un techo muy bajo y una imagen negativa extremadamente alta que en una eventual segunda vuelta no lo encontraría ganador. En términos vulgares podríamos analizar su decisión con la siguiente frase: “La necesidad tiene cara de hereje”.”, dijo Federico Storani al referirse a la decisión de Mauricio Macri de no postularse de cara a las presidenciales.

Para Storani, Juntos por el Cambio tiene el camino limpio para el sillón de Rivadavia. “Salvo un milagro podría decir lo contrario. El oficialismo actual ya da por perdida la elección actual”, cerró.

El ex ministro del Interior y ex vicepresidente de la UCR consideró que dicha actitud “va a ser es fortalecer a los grupos más extremos, a los denominados “halcones”.”recalcó.Relativizó el impacto de la decisión de Macri en el partido centenario y remarcó que “el radicalismo tiene que seguir fortaleciéndose y hoy por hoy hay un solo candidato del radicalismo que es Gerardo Morales”. “No vemos que Manes siga en una competencia seria porque ha desdeñado todo tipo de procedimiento para resolver una candidatura. No es realista ir con dos candidaturas a las primarias”, añadió con duras críticas al neurólogo.Y enfatizó: