Alfa dijo que la actualidad es incluso "peor" que la dictadura y elogió a López Murphy y Bullrich

“Este es el peor momento del país desde que nací”

, el ex participante de 60 años del programa, generó polémica una vez, pero esta vez no por su pasado ni por sus dichos sobre diversas temáticas en la casa del producto de Telefé, sino ya en su estadía afuera y al hablar de política.Es que el Alfa, ex vendedor de autos y habitual groupie de famosos, dijo que la actualidad de la Argentina es "el peor momento" que transitó el país desde que está vivo, pese a que tiene 61 años, por lo cual nació en 1962 y vivió durante la última dictadura cívico militar., afirmó Santiago entrevistado en La Nación + por el periodista opositor Jonatan Viale, tras una pregunta que lo introdujo en la temática política.Es que Alfa causó cierto revuelo cuando afirmó que el presidentehabía aceptado el pago de coimas, pero cuando le preguntaron por eso no pudo ahondar y eligió decir que tieneLo que sí ensayó, cuyo final fue su llamativo juicio de valor sobre la dictadura, fue un análisis sobre la situación actual del país. “La política acá se toma en broma. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran para algo, hoy seríamos un país del primer mundo”, conjeturó antes de decir que la actualidad es peor que el "Proceso de Reorganización Nacional", entre otras etapas como el menemismo o el macrismo.Incluso, advirtió que lo que según él constituyó el momento de creación de los políticos actuales fue al retorar la democracia, después de la dictadura:Además, reconoció que recibió ofrecimientos para sumarse a las filas de diferentes partidos políticos y ser candidato en las próximas elecciones, a lo que se negó:, dijo, aunque sin animarse a aclarar qué fuerzas políticas lo habían convocado.En ese punto, Viale aprovechó para atacar al peronismo. “Tu amiga Romina [Uhrig] te dijo que fue diputada y no estaba preparada”, arremetió, a lo que Alfa respondió: “Yo tuve varias discusiones. Hablamos varias veces de política y yo le decía cuál era mi posición. Ella me decía: ‘estoy orgullosa de los merenderos’ y yo le contestaba que estaría orgulloso si a los padres de esos chicos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar, a producir para que tomen la merienda en la casa”.Finalmente, fue interpelado acerca de qué dirigentes que son de su agrado y no sorprendió: elige a macristas y liberales., recordó.Además, destacó a, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio., argumentó, sin mayor precisiones, aunque aclaró: “No estoy muy metido en política, odio la política, porque veo lo que dicen y lo que hacen y es terrible”.