La lapidaria nota del Financial Times sobre el desgaste de la imagen de Javier Milei

El diario británico Financial Times publicó un análisis sobre la caída de la imagen de Javier Milei, a quien describió como "golpeado" por una serie de controversias políticas recientes y por el enfriamiento de la economía argentina. El artículo, firmado por la periodista Ciara Nugent, tomó como eje la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, que tuvo lugar en medio de investigaciones judiciales relacionadas con su patrimonio y viajes al exterior. En este sentido, señaló que lo que debía ser un informe de gestión rutinario derivó en una intensa confrontación política que captó la atención pública durante varias horas. Según el medio, la sesión se transformó en un "espectáculo dramático", atravesado por cinco horas de interrogatorios en un contexto marcado por escándalos y dificultades económicas que afectan al gobierno.El informe también advirtió sobre una caída en la imagen presidencial, de acuerdo con datos citados, la aprobación del mandatario descendió del 45% al 35% en pocas semanas, mientras que la confianza en su gestión cayó un 12% en abril, según la Universidad Torcuato Di Tella. Testimonios de ciudadanos reflejan este cambio de percepción, evidenciando un creciente desencanto social.En este sentido, el Financial Times identificó a la economía como el principal factor de desgaste, aunque destacó la desaceleración de la inflación, subrayó que ese logro inicial fue opacado por la caída de la actividad, el retroceso del consumo y el deterioro del poder adquisitivo. Entre los indicadores mencionados figuran el descenso de ventas minoristas, las dificultades en la industria, la baja de los salarios reales y un desempleo que alcanzó el 7,5% hacia fines de 2025.El artículo también puso el foco en el caso de Manuel Adorni, señalándolo como uno de los elementos más perjudiciales para la imagen del oficialismo. Las investigaciones sobre presuntos gastos incompatibles con sus ingresos, así como sobre propiedades y viajes, fueron destacados como factores de impacto. A su vez, se mencionaron otras polémicas recientes, como renuncias dentro del espacio oficialista y controversias vinculadas a iniciativas impulsadas por el Presidente.A este escenario se suman tensiones internas dentro del gobierno, particularmente entre figuras claves del entorno presidencial, así como un endurecimiento del discurso de Milei contra la prensa. En ese contexto, el medio también observó un cambio en el panorama político de cara a las elecciones de 2027, donde la reelección, antes considerada probable, aparece hoy más incierta.Si bien el informe reconoció avances en materia inflacionaria y proyecciones de crecimiento económico, advirtió que estos se concentran en sectores específicos como la energía, la minería y el agro, mientras que amplios sectores de la economía siguen mostrando signos de debilidad. Según analistas consultados, el gobierno deberá reorientar su estrategia y priorizar la recuperación del nivel de actividad si busca revertir la tendencia negativa en la percepción pública.