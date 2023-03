Corrupción con ayuda alimentaria en Olavarría: concejales del FDT denunciaron a la gestión PRO

concejales del Frente de Todos realizaron una denuncia penal ante las posibles irregularidades ya que, pese a que la administración reconoció lo sucedido sólo decidió iniciar una averiguación interna

Tras conocerse un escándalo en el municipio de Olavarría, bajo la gestión del intendente del PRO, deLa posibilidad ya había sido advertida por los ediles opositores durante la última sesión ordinaria del HCD y se materializó este jueves luego de una serie de declaraciones públicas del secretario municipal de Desarrollo Humano y Calidad de Vida,Es que en una serie de entrevistas,"En las diferentes notas radiales que ofreció Robbiani afirma que hay indicios claros y se han utilizado al menos 2 tarjetas, 6 pasajes y vales de alimentos; en todas las entrevistas hace referencia a que primero debe ser el área de Legal y Técnica la que corrobore que se ha cometido un delito y si es así él mismo realizará la denuncia penal. Esto es un error grave tratándose de un funcionario que además es abogado; si se trata de un delito o no lo debe determinar la justicia, no el área de Legal y Técnica que solo puede investigar irregularidades administrativas", destacaron los ediles en la presentación que realizaron ante el Ministerio Público Fiscal.La denuncia fue presentada por, todos concejales del partido de Olavarria.Los legisladores opositores en Olavarría precisaron que "hay una declaración que es contundente" que es cuando Robbiani asegura conocer "dónde compró" Rosales, ya que "en el sistema figura donde se hizo el débito", pero dijo desconocer "si fue esa persona o fue otra la que utilizó el fondo, si ese fondo fue utilizado por algún trabajador o un funcionario público"."En estas expresiones estaría configurado el delito, las tarjetas fueron utilizadas y no por sus titulares, que no se sepa quién las utilizó no quita que el delito ya esté configurado.", remarcaron.En ese sentido, los concejales del FDT destacaron que "los vecinos necesitan que se conozca la verdad" y que la Justicia "actúe rápidamente", además de que "la Presidencia del Concejo Deliberante ponga fecha de la Sesión Especial".Según la presentación penal, se pide que se investigue a los funcionarios eventualmente involucrados por los delitos malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público y usurpación de identidad.Finalmente, los denunciantes solicitaron a la Justicia distintas medidas, como secuestrar "la documentación relacionada al otorgamiento y operatoria de las Tarjetas CABAL, las planillas en las que consta la entrega de VALES de alimentos frescos y el otorgamiento de pasajes".Pidieron también se libre oficio al Banco Credicoop para que informe el listado de personas que tienen alta a la fecha en el programa alimentario municipal, informe los movimientos, y las devueltas con saldo o sin utilización. Finalmente, reclamaron que se le tome declaración testimonial a los empleados de la Subsecretaria de Desarrollo Social de Olavarría, así como a Rosales y Robiani.