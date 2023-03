A metros de la Casa Rosada: murió una beba de tres meses en situación de calle

Una beba de tres meses, que se encontraba junto a sus padres en situación de calle, falleció esta madrugada a metros de la Casa Rosada.Personal de la Comisaría Vecinal de la Comuna 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) concurrió al lugar tras un llamado recibido en el 911 en el que se aludía a que una beba de tres mesesse encontraba en la intersección de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen.Según el parte policial, la beba estaba "aparentemente sin signos vitales" y y. Los padres aseguraron que cuando se despertaron su hija "no respondía a estímulos", por lo que pidieron auxilio al personal de agentes.Un comerciante de la zona, que fue testigo del hecho, aseguró que "e (en referencia a la Casa Rosada, donde se encontraba personal de la PFA)", dijo el testigo en diálogo con el canal TN."A los 15 o 20 minutos vino la ambulancia, pero yo no me asomé. Estuvieron como una hora, después supe que había fallecido", completó el testigo.La Fiscalia Criminal y Correccional 10, a cargo del Dr. Vismara, secretaría del Dr. Taboada, labró actuaciones por muerte dudosa y dispuso la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de Psicólogos asistir a los padres de la bebé fallecida.