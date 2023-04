Alberto Fernández evocó a los héroes de Malvinas: Hay que ponerlos en el lugar que corresponde

Se cumplieron 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas. En este marco, el presidente Alberto Fernández sostuvo que se cometió una "enorme injusticia" al querer "invisibilizar" a los combatientes de la guerra de Malvinas, por lo que llamó a "sentir orgullo" y "ponerlos en el lugar que les corresponde", el de "héroes de la patria".

Lo hizo al encabezar un acto en el partido bonaerense de Almirante Brown en conmemoración del Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 41 años del comienzo de la contienda, el mandatario señaló que la Cuestión Malvinas "no es un tema más, es central para Argentina".Fernández cuestionó que "después de la guerra, Argentina trató de invisibilizar por diferentes motivos a nuestros combatientes, era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social”.Y enfatizó: "Nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional el derecho que nos cabe de que no desintegren la soberanía territorial; eso lo hemos hecho siempre: lo hizo Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y yo".