06.05.2026 / RETRIBUCIÓN

En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

El Gobierno nacional acordó con Mendoza un adelanto de $325.000 millones en coparticipación, en tres tramos y con tasa preferencial, en un contexto de menor recaudación y recortes a las provincias.




El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, oficializó la firma de un acuerdo con la Nación para recibir un anticipo de coparticipación por $325.000 millones, en una decisión del Gobierno de Javier Milei que habilita financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado en medio de la caída de los recursos provinciales.

El convenio, rubricado el 17 de abril con la Secretaría de Hacienda, quedó formalizado a través del Decreto 775/26 y establece el desembolso en tres etapas: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.

Según lo dispuesto, el financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, por debajo de las tasas vigentes en el sistema financiero, y será devuelto en cuatro cuotas mensuales desde agosto, mediante retenciones sobre la coparticipación.

Desde la administración mendocina señalaron que los fondos permitirán ordenar pagos, reducir plazos con proveedores y anticipar inversiones previstas, en un escenario de menor ingreso de recursos nacionales durante el primer trimestre. Además, el esquema contempla cubrir desfasajes estacionales entre ingresos y gastos, así como sostener el sistema de transporte público ante el impacto del aumento en los costos, vinculado a la suba internacional del petróleo.

La negociación fue encabezada por el ministro de Hacienda provincial, Víctor Fayad, en el marco de una estrategia orientada a aprovechar líneas de financiamiento con condiciones más accesibles que las disponibles en el mercado. Cabe mencionar que la primera se conoce días después de que Cornejo expresara públicamente su respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional, con definiciones en favor del orden macroeconómico, la reducción del gasto y la promoción de inversiones.

En paralelo, el adelanto se inscribe en un contexto de caída de la recaudación y tensiones fiscales en las provincias, donde los envíos automáticos y discrecionales vienen registrando retrocesos en términos reales.

Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

3

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

4

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

5

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Más notas de este tema

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

06/05/2026 - CADA VEZ MÁS COMPLICADO

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

06/05/2026 - ADORNI GATE

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

Nuevos nombramientos en el Gobierno: quiénes son los nuevos designacionados en Seguridad y Capital Humano

06/05/2026 - BOLETIN OFICIAL

Nuevos nombramientos en el Gobierno: quiénes son los nuevos designacionados en Seguridad y Capital Humano

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.