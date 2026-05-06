En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, oficializó la firma de un acuerdo con la Nación para recibir un anticipo de coparticipación por $325.000 millones, en una decisión del Gobierno de Javier Milei que habilita financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado en medio de la caída de los recursos provinciales.El convenio, rubricado el 17 de abril con la Secretaría de Hacienda, quedó formalizado a través del Decreto 775/26 y establece el desembolso en tres etapas: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.Según lo dispuesto, el financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, por debajo de las tasas vigentes en el sistema financiero, y será devuelto en cuatro cuotas mensuales desde agosto, mediante retenciones sobre la coparticipación.Desde la administración mendocina señalaron que los fondos permitirán ordenar pagos, reducir plazos con proveedores y anticipar inversiones previstas, en un escenario de menor ingreso de recursos nacionales durante el primer trimestre. Además, el esquema contempla cubrir desfasajes estacionales entre ingresos y gastos, así como sostener el sistema de transporte público ante el impacto del aumento en los costos, vinculado a la suba internacional del petróleo.La negociación fue encabezada por el ministro de Hacienda provincial, Víctor Fayad, en el marco de una estrategia orientada a aprovechar líneas de financiamiento con condiciones más accesibles que las disponibles en el mercado. Cabe mencionar que la primera se conoceEn paralelo, el adelanto se inscribe en un contexto de caída de la recaudación y tensiones fiscales en las provincias, donde los envíos automáticos y discrecionales vienen registrando retrocesos en términos reales.