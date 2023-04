Larreta anuncia la boleta única y concurrente en CABA con respaldo radical y de Carrió, pero pelea con Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegó esta mañana al país procedente de España, y, según trascendió, lo hizo con la decisión de oficializar este mismo lunes su decisión de desdoblar elecciones en CABA pero votando todo en un mismo día: aplicará la boletá única lo cual separará los comicios locales de los nacionales, que se votan con lista "sábana", de manera "concurrente"

De esta manera, los porteños votarán dos veces el mismo día pero en el mismo momento y escuela, según trascendió: con una boleta tradicional "sábana" para elegir candidato a Presidente y cargos nacionales; y con una boleta única para los cargos de la Capital Federal. La principal incógnita es si la elección de CABA será electrónica o con boletas papel.La decisión de Larreta le valió una divergencia: lo criticaron duramente desde su partido, el PRO, todos los referentes nacionales, que a la vez son porteños; pero lo respaldaron el resto de los socios de Juntos por el Cambio, o sea la Coalición Cívica y la UCR; este último el principal beneficiado de la idea del alcalde porteño., al considerar que la determinación podría favorecer las chances electorales del radicalismo, que llevará como candidato a jefe de Gobierno a, en desmedro del PRO, que gobierna CABA desde 2007.Sin bien Larreta dice en público que apoyará a un postulante de su partido, se sentía más inclinado por los de su riñón, o sea los ministros. No obstante, los acuerdos con Mauricio Macri, previos a su retiro de cualquier candidatura, indicarían queserá el aspirante PRO.Sin embargo, hay versiones que indican que en privado dice ante sus allegados que no le disgustaría una victoria del radicalismo, o sea de Lousteau sobre el primo Jorge, si eso le augura una aventura en su aventura presidencialista.Ante las críticas de Mauricio Macri a Larreta, desde el radicalismo y los funcionarios porteños larretistas salieron a marcarle su falta de coherencia, dado que en los años 2015 y 2019, el propio ex presidente se expresó, casi con la misma vehemencia, en favor del sistema que anuncia hoy Larreta.