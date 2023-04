Caso Lago Escondido: la Justicia pidió secuestrar télefonos de funcionarios judiciales y empresarios

El ministro de Justicia,amplió este lunes la denuncia en la que se investiga el viaje de jueces, fiscales, un ex ministro y empresarios a Lago Escondido con hechos nuevos que se conocieron tras la denuncia original, en una causa que tras un conflicto de competencia terminó en los tribunales de Comodoro Py.que luego llevaría a los polémicos chats. Se trata de los jueces los jueces, el ex Ministro de Seguridad y Justicia porteño,, el Fiscal General de la CABA,, yque viajaron a la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro.El ministro solicitó quea los fines de dilucidar si existió algún tipo de contacto e intercambios” con periodistas en virtud de los hechos que se describen en la ampliación de denuncia que antecede.Asimismo, la pericia de los celulares debería "indicaren el aparato o los aparatos de telefonía que hayan sido secuestrados oportunamente".Los magistrados y funcionarios habrían incurrido enSe detalló, además en la denuncia, que podrían haberse configurado a través de las conductas de estos, otros delitos de naturaleza penal, en función de los cargos y funciones que desempeñan.“Existen sospechas suficientes para investigar la conducta del Juez Federal en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials, quien sugerentemente, luego de disfrutar del objetable viaje a Lago Escondido, intervino –sin excusarse- y falló en forma favorable a los intereses de uno de los grupos empresariales aquí investigados. Me refiero -ni más ni menos- que al Grupo Clarín, presunto organizador y/o financista del viaje, representado a través de dos de sus empleados más importantes”, señaló.Y agregó en la ampliación de la denuncia que “de comprobarse justamente que estos fallos fueron hechos motivados por la concesión de estos beneficios recibidos nos encontraríamos con toda claridad ante la configuración de delitos tales como el cohecho,”.