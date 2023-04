Grindetti pidió licencia en Lanús para asumir como presidente de Independiente

Quiero contarles a todos los socios e hinchas de @Independiente que ante la renuncia de @fabdoman como Presidente de nuestro club, voy a asumir ese mismo cargo de forma interina como marca el estatuto. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) April 12, 2023

El mandatario municipal, alineado bajo la conducción de Patricia Bullrich, será reemplazado en la gestión por su actual jefe de Gabinete, Diego Kravetz. Kravetz no sólo es la mano derecha de Grindetti en la Intendencia sino también postulante a sucederlo en las elecciones que se realizarán este año.

la licencia será en principio por 30 días, aunque la duración terminará condicionada por el proceso de reordenamiento interno que el dirigente pretende realizar en Independiente, donde se comprometió a convocar a una asamblea para definir cómo quedará integrada la nueva comisión directiva.

El intendente de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, pidió liencia para asumir la presidencia interina del Club Atlético Independiente tras la renuncia de Fabián Doman."Ser Presidente de nuestro club requiere de una disposición absoluta, que por mi responsabilidad como Intendente de Lanús no me permite afrontar de manera permanente", indicó el dirigente de JXC, y añadió: "El camino no es sencillo pero estoy seguro de que entre todos vamos a poder encontrar las soluciones que necesitamos".De no haber sorpresas, su principal contricante será Julián Álvarez, quien deberá sortear una PASO numerosa en el Frente de Todos.Grindetti por su parte deberá enfrentar una PASO con Diego Santilli, que llega con el aval de Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo -apoyado por María Eugenia Vidal- y Javier Iguacel -también ligado a Bullrich- en su carrera por convertirse en el sucesor de Axel Kicillof en la Gobernación.Para que se formalice el reemplazo, este jueves se realizará una sesión extraordinaria en elque aprobará la licencia y la asunción de Kravetz.Fuentes oficiales anticiparon que