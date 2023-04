Bullrich afirmó que si llega a la Presidencia generará "un cambio de régimen" que no sea "tibio"

La titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó hoy que si llega a la Presidencia generará "un cambio de régimen" que "no sea tibio" y reiteró que preferirá "negociar" con el libertario Javier Milei que con otros sectores., indicó Bullrich al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio del barrio porteño de Palermo.La precandidata por parte del ala más dura del PRO hizo un contrapunto con la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la que "hicimos crecer al Estado", pero que ahora se "dio vuelta la ecuación"."Mantuvimos los planes sociales de la misma manera y eso nos generó una situación en la que estuvimos financiando ese déficit con una fuerte endeudamiento privado. Ahora vamos a cambiar las cosas", afirmó.Para eso, Bullrich indicó que realizará "un plan" para reducir "el déficit desde el principio" y así generar "un cambio fuerte en las condiciones". "Vamos a hacer todo para entrar a un plan de estabilización y trabajar en los precios relativos que están distorsionados", explicó.Además, la titular del PRO reiteró sus coincidencias políticas con el diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, al decir que "prefiere" negociar con él antes que con otros sectores. "Contar con esos diputados va a ser positivo., los de Santiago del Estero, los que ya conocemos", señaló.Bullrich también indicó que en caso de llegar al Sillón de Rivadavia buscará "una forma jurídica" para que el Banco Central sea "independiente". "Tenemos que buscar una forma jurídica que, sin cambiar la Constitución, genere una ingeniería legal que permita que nunca más podamos tener un Banco Central que emita y genere papel sin valor en la Argentina", detalló.A modo de ejemplo, citó el caso de la economía peruana: "Perú prohibió la emisión del a moneda y el préstamo del tesoro". En ese sentido, resaltó que pretende tener "un tipo de cambio único" porque si no el país "nunca va a arrancar"."Necesitamos el fin del cepo cambiario. No hay país que pueda vivir con esa cantidad de monedas, que hace que toda la producción se atasque. Estamos convencidos que el cepo hay que retirarlo de inmediato", destacó.Sobre la actualidad social y económica del país, Bullrich aseguró que "hay gente con necesidades" pero que "debe entrar al mundo del trabajo" porque sino "generan un desorden total". "La palabra fundamental de la Argentina que viene es el orden, el orden económico, político, en la seguridad y en la educación", apuntó.