"No nos va asfixiar": el mensaje de Alberto Fernández al FMI de cara a las elecciones 2023

el presidente Alberto Fernández lanzó un enfático mensaje al FMI en el cual negó la posibilidad de permitirle al organismo internacional "asfixiar" al país vía presiones y ajuste, justo en el marco del clima electoral en el que la oposición tiene una propuesta de ese calibre

En el marco de la inauguración en el CCK la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 PyMEs de toda la Argentina,, sostuvo el mandatario.En su discurso, también destacó la capacidad inventiva de los productores industriales argentinos y valoró la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la vida económica y social del país.Además, el jefe de Estado se refirió a uno de los emprendimientos que aporta las cunas que se entregan en el marco del Plan 1000 días para que los bebés no duerman junto a sus padres, corriendo el riesgo de ser asfixiados.En ese punto aludió al voto negativo del precandidato presidencial de La Libertad Avanza,, a la ley de cardiopatías infantiles:, explicó el mandatario nacional.Fue allí cuando Fernández remarcó que no va renunciar a "estas ideas" y aclaró que esa postura ya había sido explicada a los directivos del FMI. En ese punto contó que habló del tema con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le agradeció por decir públicamente que "el Fondo no puede asfixiar a la Argentina”.Es que esta mañana, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó fuerte al FMI por el caso argentino: "No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países", aseguró el mandatario al celebrar la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.