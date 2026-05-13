13.05.2026 / ECONOMÍA

Crisis en la construcción: Loma Negra, la principal cementera del país detuvo su producción por seis meses

La principal cementera del país decidió apagar uno de sus hornos hasta noviembre en medio de un escenario de sobrestock y aumento de los costos energéticos. La inédita medida busca ajustar la producción a la baja demanda del sector.



La principal cementera del país, Loma Negra, decidió apagar por seis meses uno de sus hornos en Olavarría y paralizar su producción hasta noviembre debido a la caída de la construcción, el incremento de los costos energéticos y el exceso de stock acumulado en un contexto de profunda crisis económica. Se trata de una decisión poco habitual para la compañía, ya que las paradas técnicas suelen durar apenas unas semanas.

No obstante, en esta ocasión la suspensión de la operación se extenderá por un semestre para adecuar su producción a los aumentos que vendrán en materia de gas por la temporada invernal y, también, por el excedente de material que se acumuló en el último tiempo, como el caso del clínker, un componente base utilizado para la fabricación de cemento portland.

De acuerdo a lo informado por el sindicato minero AOMA Olavarría, al día de hoy existen más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas fuera de los silos de la planta L'Amalí. De esta manera, aseguran que se podrá sostener la producción de cemento aun con uno de los hornos detenidos por seis meses.

Asimismo, desde el gremio adjudicaron la suspensión de la producción a la caída en la construcción de obra pública y a la baja en la demanda en el rubro de la edificación. No obstante, la situación interna de la empresa también influyó en la decisión: el empresario Marcelo Mindlin asumió el control de InterCement y de la propia cementera tras la salida del grupo brasileño Camargo Correa.

Por otra parte, la decisión de la cementera se apoyó también en el encarecimiento internacional del gas natural licuado impulsado por el conflicto en Medio Oriente, que elevó los costos de importación que enfrenta Argentina para cubrir la demanda invernal.

Según indicaron, se deberán traer al menos diez buques de GNL y las industrias tendrán que prever con mayor anticipación su consumo, bajo riesgo de sufrir cortes en períodos de alta demanda. Loma Negra produce con dos hornos principales: uno permanecerá detenido hasta noviembre y el otro se paralizará durante mayo y junio, con expectativa de reactivación en julio.

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