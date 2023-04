Levantaron el paro de colectivos de la empresa Metropol tras acuerdo con el Gobierno bonaerense

El ministro de Transporte de la provincia de Bueno Aires, Jorge D’Onofrio, firmó este jueves un acta de acuerdo para poner fin al lock out patronal de la empresa Metropol. De esta manera, los servicios de las 23 líneas se regularizarán durante 72 horas desde las 0 horas de este viernes.“La empresa se compromete a restituir el servicio y el gremio se compromete a acompañar todas las medidas necesarias para sostener el funcionamiento de los mismos”, explicó D’Onofrio, y añadió: “Desde el Ministerio de Transporte bonaerense nos comprometemos a encontrar las vías de diálogo necesarias para resolver las cuestiones y que los servicios se normalicen lo antes posible”.A su vez, manifestó: “Este conflicto es una cuestión económica. Hay un juez que hace 20 meses dictó una medida cautelar y no dio una solución de fondo. La provincia de Buenos Aires no participa en la liquidación de los subsidios, sino que solamente paga lo que le indica la Nación”.“Los bonaerenses somos los principales damnificados porque el 66% del parque automotor de las empresas funciona dentro de la Provincia y el resto, que son líneas nacionales, también transportan en su mayoría a ciudadanos bonaerenses”, añadió.Asimismo, D’Onofrio explicó: “Cuando no se presta un servicio, como funcionario público tengo el deber de activar todas las intimaciones, desde multas hasta caducidad. Metropol hoy está mostrando la voluntad de recuperar el servicio”.En tanto, el gerente de Relaciones Técnico Institucionales de Metropol, Luciano Fusaro, expresó: "Somos un servicio público y nunca habíamos atravesado una situación como está, de profundo dolor, por eso hemos trabajado y accedido a este tipo de solución, pero la situación de fondo no se resolvió"."La situación es muy precaria pero nuestra voluntad siempre fue brindar el servicio. Hemos recurrido a asistencia de nuestra cadena de valor que nos ha asistido financieramente para así contar con recursos y reanudar el servicio a partir de la hora cero", precisó.