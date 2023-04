Otra carta documento para Milei: La Bersuit le pidió que no use sus canciones

La Bersuit le solicitó al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei que no utilice una de sus canciones: “Se viene”. El pedido de la banda de rock nacional se dio mediante una carta a documento para que Milei no utilice la canción mencionada en sus actos de campaña de cara a elecciones nacionales 2023.

Hay que recordar que “Se viene”, hace referencia al contexto social y político en Argentina a mediados de 1998, es citada como "premonitoria" debido al estallido social sucedido tres años después en el país.Se viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno, tambiénSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno tambiénY si te viene alguna dudaVení agarrala que está duraSi esto no es una dictadura¿Qué es? ¿qué es?Se viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno, tambiénSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno, tambiénY si te viene alguna duda cheVení agarrala que está duraSi esto no es una dictadura¿Qué es? ¿qué es?Vamos carajoSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi gargantaDe tu infierno, tambiénSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi gargantaDe tu infierno, tambiénY ya no hay ninguna dudaSe está pudriendo esta basuraFisura ya la dictaduraDel reyVolvió la mala fue corta la primaveraCerdos miserables comiendo lo que nos quedaSe llevaron la noche, nuestra única alegríaGente poniendo huevosPara salir de esta ruinaSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno, tambiénSe viene el estallidoSe viene el estallidoDe mi guitarraDe tu gobierno, tambiénY ya no hay ninguna dudaSe está pudriendo esta basuraSi esto no es una dictaduraQue es, que es