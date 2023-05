Santa Fe: con apoyo PRO y radical, Carolina Losada se lanzó como candidata a gobernadora por JXC

Luego de varios días de expectativa, finalmenteoficializó este lunes por la tarde su candidatura a gobernadora de Santa Fe a través de un video en el que remarcó que, como fue periodista hasta que ingresó a la política, su” y prometió que ningún integrante de su gabinete estará involucrado en “la trama narcocriminal”.La actual senadora de la Unión Cívica Radical eligió el feriado del primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, para anunciar que va a competir en los comicios locales, que se desdoblaron de los nacionales y se realizarán el 16 de julio (PASO) y el 10 de septiembre (generales).La dirigente de Juntos por el Cambio comenzó publicando en las historias de su cuenta de Instagram un reloj con una cuenta regresiva, que anticipaba que tenía un importante mensaje para dar, el cual llegó unas horas más tarde.resaltó Losada.En el video, que compartió en todas sus redes sociales, la senadora radical anticipó que va a “conformar un gabinete con los más capaces”, pero que también va a“Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficios de la gente, no habrá privilegios y no habrá ninguno de ellos comprometido con la trama narcocriminal. Soy consciente de que vivimos momentos duros, difíciles, lo vivo en cada charla, en cada encuentro, pero también sé que no bajan los brazos”, señaló.Asimismo, la dirigente opositora, que buscará suceder a Omar Perotti, actual mandatario provincial, remarcó que ella está “del lado de los que quieren salir adelante” y aseguró que no va a “tolerar lo que está mal por el hecho de que se haya tolerado antes“., cerró.Rápidamente, varios referentes de Juntos por el Cambio celebraron la noticia, como fue el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien en su cuenta de Twitter escribió: “¡Felicitaciones por tu decisión de ser precandidata a gobernadora de Santa Fe y por el gran laburo que hacés por cada uno de los santafesinos!”.”, comentó, por su parte, el ex presidente Mauricio Macri.La decisión de Losada se conoce luego del documento que se firmó en Santa Fe en los últimos días para conformar el llamado Frente de Frentes - bajo el nombre Unidos para Cambiar Santa Fe - donde confluyen la UCR, el PRO, el Socialismo, la Democracia Progresista, Encuentro Republicano Federal, GEN, CREO, UNIR, Ucedé, UNO y GEN. Además, la senadora debió apurar los tiempos, ya que el próximo 7 de mayo será la fecha límite para presentar las alianzas y el siguiente viernes el cierre de listas.”, escribió su compañero de banca y pareja, Luis Naidenoff.