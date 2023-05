Paro de subtes: este jueves las líneas A y C no funcionarán durante tres horas

⚠️MEDIDAS DE AUTODEFENSA: JUEVES 04 DE MAYO



Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del #Subte y Premetro (#AGTSyP - #Metrodelegadxs) comunicamos que llevaremos adelante las siguientes medidas de autodefensa: pic.twitter.com/14wfXpAcOc — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) May 3, 2023

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) realizará este jueves 4 de mayo un nuevo paro en las líneas A y C, en reclamo de que se abran paritarias, se reduzca la jornada laboral semanal y para exigir la desabestización integral de la red.Este jueves la línea A y C no circularán desde las 13 hs y hasta las 16. Previamente, se liberarán molinetes en las estaciones cabeceras.Los metrodelegados reclaman la reducción de la jornada laboral semanal que permita "atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en el ámbito de tareas cotidiano".A través de un comunicado los empleados recordaron que la medida de fuerza busca también denunciar "la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E". "Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar al público usuario", concluyeron.Este jueves la líneas A y C tendrán desde las 12 a las 13 una apertura de molinetes en las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo de la línea A y Constitución y Retiro de la C.Mientras que a partir de las 13 se interrumpirá el servicio ambas líneas, que volverían a circular a las 16.