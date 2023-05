CABA: Bullrich destrozó la candidatura de Vidal que negocia Larreta

salió al cruce de una posible candidatura deen la Ciudad, que contaría con el visto bueno de Larreta. Sin filtro, la ex ministra reveló que en charlas privadas Vida le aseguró "permanentemente" que no iba a aceptar una candidatura a jefa de Gobierno. "dijo Patricia en respuesta a la posibilidad que ella respalde una candidatura de la ex gobernadora en la Ciudad., dijo.La ex gobernadora se bajaría de la carrera presidencial en los próximos días para ser candidata en el territorio porteño, y sería anunciado esta misma semana. Esto indica que se reuniría con Macri, de manera que al oficializar su posible baja de la carrera presidencial para dar señales de unidad, pese a que su decision también responde a los malos números que refleja en las encuestas.¿Lo hará con el visto bueno de Larreta y Macri? ¿No contará con la bendición de Bullrich? ¿Se declarará una guerra interna en Juntos por el Cambio, sin las bajas de Quirós y Jorge Macri en la Ciudad, exponiendo a la actual Jefa del PRO por sus declaraciones? Lo cierto es que la incertidumbre sobre los destinos de los candidatos de la oposición hoy se profundiza.Mientras tanto, este martes Soledad Acuña adelantó que no se postulará, despejando el camino para un acuerdo de unidad, que en rigor, perjudica a Bullrich que esperaba un apoyo público de Vidal a su candidatura presidencial.Quirós, otro hombre de Larreta abonó la posibilidad de unificar en torno a Vidal, al afirmar este martes:, en referencia a Jorge Macri.Se desconoce qué postura tomará Macri respecto de una eventual candidatura de Vidal y si obligaría a su primo a bajarse, requisito indispensable para que Vidal acepte pelear en la Ciudad. Ritondo en tanto resiste la unificación de candidatos en Provincia y en el límite propone que se baje Santilli.Hasta ahora la ex gobernadora dijo que sólo cambiaría su rechazo a postularse en la Ciudad si se lo pidenCon las declaraciones de la ex ministra ese requisito no se estaría cumpliendo.