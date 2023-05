Intentaron asesinar a Putin en un ataque con drones a su residencia: la respuesta de Rusia

La residencia deen el Kremlin fue atacada con drones este miércoles.El Kremlin sostuvo que se trató de un "atentado contra la vida del presidente" y un "ataque terrorista planificado" por el Gobierno de Ucrania. Según informó en un comunicado, fueron desactivadosLa agencia de noticias rusa RIA sostuvo que Putin no se encontraba en el edificio al momento del ataque, sino en su residencia de Novo Ogaryovo, en las afueras de Moscú. Rusia vinculó la fecha del ataque con la cercanía del Día de la Victoria, que se celebrará el 9 de mayo con un desfile y la presencia de invitados extranjeros.El alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, anunció a través de Telegram queEl consejero presidencial ucraniano Mijailo Podoliak, principal asesor de Volodmir Zelenski, negó las acusaciones rusas y dijo que Ucrania no tenía "nada que ver" con los drones.", declaró a la agencia de noticias AFP.Tras el ataque, llegó la advertencia: “Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el Presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros”, aseguraron. De este modo, “la parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”, dice el comunicado del Kremlin, tras el ataque.Las autoridades rusas, por su parte, acusaron a Ucrania por el intento de asesinato y, según un comunicado difundido por las distintas agencias de noticias, no se reportaron víctimas después de la explosión. "Se ha decidido prohibir los vuelos de drones en Moscú desde el día de hoy, a excepción de los vehículos no tripulados autorizados por las instituciones del Gobierno central", comunicó el alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, en Telegram.