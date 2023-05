El partido de Milei oficializó que priorizará la elección nacional y se despega de sus candidatos provinciales

habrá candidaturas a gobernador en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Tucumán, además de las dos que competirán este domingo, La Rioja y Tierra del Fuego.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA)anunció este miércoles que priorizará su jugada en la elección presidencial antes que los armados provinciales.Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc. estarán destinados a ese fin", señaló un comunicado de La Libertad Avanza publicado en las historias de Instagram del partido.Luego, la publicación señaló: "Todos aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios". Y aclararon:Lo cierto es que los primeros comicios del año para los candidatos de Milei tuvieron números bastante más bajos de lo esperado. En Neuquén, el periodistamientras que en Río Negro el intendente de Campo Grande,es decir, que los dirigentes que quieran ser candidatos a gobernador por La Libertad Avanza un piso de diez por ciento de votos, de lo contrario no contarán con el respaldo del mediático economista y se ahorrarían la asociación a una derrota en elecciones que, en su gran mayoría, no se realizarán el día de la nacional.El armador nacional libertario, Carlos Kikuchi, tuvo que pedir orden a los representantes locales.Sin embargo, desde el entorno del libertario confirmaron a El Destape queAl margen del peso político y electoral que tienen, Ciudad y Provincia son el mismo día que las nacionales. En cuanto a Santa Fe y Entre Ríos (que también sigue el cronograma de las presidenciales) aseguran que "todavía no están definidas".Fuentes de la política santafesina, sin embargo, señalaron a El Destape que el respaldo de Milei para los candidatos locales está caído.“No se pueden bajar candidatos que no fueron subidos", señalaron desde el entorno del economista libertario. Desde la estructura nacional aseguran que más allá de estas decisiones el respaldo local y fiscalización para el día de la elección nacional está garantizado.