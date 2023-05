Larreta confirmó a Quirós y Jorge Macri como candidatos en la Ciudad, pero no descartó a Vidal

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de(JxC),, se refirió a las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y destacó que es "luego de que hace unos días señalara que "todos tienen derecho a participar" de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Asimismo apuntó contra el presidente Alberto Fernández y sostuvo que gobernar "es hacerse cargo y no culpar al otro".Ante la consulta, durante la rueda de prensa, sobre cuál será el candidato a jefe de Gobierno que tendrá su apoyo, el mandatario porteño manifestó: "Es un orgullo que la Ciudad tenga dos candidatos a jefe de Gobierno del PRO, que son parte de mi equipo". Y añadió:En esa línea, Rodríguez Larreta se refirió a las elecciones presidenciales y advirtió que "se viene un cambio profundo en la Argentina" donde bajarán la inflación y le ganarán a la inseguridad. "Argentina necesita un cambio profundo y duradero. Uno de los aspectos es el sistema laboral, no se genera empleo privado formal en el país hace 12 años. Primero se tiene que terminar con la industria del juicio. Hay que volver a generar trabajo, un modelo de desarrollo, un plan de crecimiento para exportar más y también una modernización del sistema laboral", resaltó. Sobre esto último señaló que debe ser "dinámico, promover la capacitación constante y reconocer el mérito y el esfuerzo".Entre los anuncios principales, el jefe de Gobierno se refirió a la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito tras el fallo de la Corte Suprema a su favor. "aclaró. Y agregó: "Nuestra convicción es clara, no tenemos por qué hacerte cargo o rehén de las locuras de este gobierno. Si el fallo está, eliminamos el impuesto. Nadie merece pagar de su bolsillo lo que es un incumplimiento de un Gobierno que se cree que está por encima de la ley, como si no existiese la Constitución".Asimismo, remarcó que en la Ciudad alcanzaron "déficit cero" y el nivel de endeudamiento más bajo de los últimos años, por esa razón "hoy podemos tomar decisiones como esta y llevar un alivio a todas aquellas familias" a las que se les devolverán $3.200 en promedio por los tres meses entre los que salió el fallo y eliminaron el arancel. "", sentenció.