No somos putxs, no somos faloperos, el viral de Patricia Bullrich

“Bullrich”



Por un video que se filtró donde recuerda: “Cantábamos ‘no somos put0s, no somos faloperos, somos militantes del FAR y Montoneros’”. pic.twitter.com/G8uaMXC5LS — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) May 4, 2023

El video se filtró en el marco de la escandalosa interna que sobrevive al PRO en la que en las últimas horas dio por concluída las intenciones de María Eugenia Vidal de ser candidata a presidenta y su potencial impacto en CABA donde Jorge Macri (por Bullrich) y Fernán Quiroz (por Larreta) están al acecho de competir por la Jefatura porteña.

En una entrevista de fines de los ´90, se la ve a Bullrich admitiendo: "Yo me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era 'no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y Montoneros".