Superdomingo electoral: qué se vota y quiénes son los candidatos en Tucumán, Salta, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego

Tucumán, Salta, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego elegirán gobernador.

Tras los comicios del domingo en Misiones, Jujuy y La Rioja, donde ganaron los respectivos oficialismos, se viene la semana próxima un superdomingo con elecciones en cinco provincias:Las cinco provincias, algunos de ellos se juegan la reelección. Además de gobernadores y vicegobernadores, las provincias elegirán diputados y senadores provinciales,intendentes y concejales.Casualmente los comicios se realizarán dos días después de que se difunda el índice de inflación de abril, los comicios podrán ser un mensaje de los ciudadanos a la gestión albertista y sus resultados serán significativos para el Gobierno.En el caso de Salta, la provincia elegirá: Gobernador y vicegobernador, 30 diputados provinciales, 11 senadores provinciales, 60 intendentes y 343 concejales.El actual gobernador, aliado directo de Massa (de quien fue candidato a vicepresidente en 2015) buscará la reelección acompañado por su vice Antonio Morocco. Es el gran favorito al triunfo en esta provincia con poco más de 1 millón de ciudadanos habilitados para votar.Entre los candidatos se encuentra el diputado frentetodista, elegido en 2021 en la lista de Sáenz, que rompió relaciones con el gobernador y se presenta por el frente Avancemos. Tiene en su lista al exdiputado Alfredo Olmedo y a sectores que se referencian con Javier Milei. Otro sector desde el peronismo es Entre Todos, que no tiene apoyo nacional: encabeza la fórmula el exvicegobernador Walter Wayar.Por su parte,del Pro), a quienes apoyó en un reciente viaje a la provincia Patricia Bullrich.Otros siete candidatos -la mayoría de izquierda- se anotan en la pelea, entre ellos, el Frente de Izquierda MST-Partido Obrero con Claudio Del Pla y Lorena Hidalgo, Frente Avancemos con Emiliano Estrada y Carlos Zapata; Instrumento Electoral Por la Unidad Popular con Ramiro Escotorin y Patricia Caliva; Movimiento Al Socialismo con Marcos Tognolini y MIrta Ramos; Partido de Trabajadores Por El Socialismo de Daniela Planes Saiz y Verónica Tejerina; Política Obrera con Violeta Gil y Angel Tolaba.Salta Para Todos - Caliva Gobernadora de Lía Verónica Caliva y Carlos Gravanago.Por su parte, en Tucumán es el exjefe de Gabinete Juan Manzur busca otro triunfo provincial, ahora para ser vicegobernador de Osvaldo Jaldo, invirtiendo roles con su compañero de fórmula que hoy gobierna la provincia. Los candidatos del peronismo tienen a su favor el sistema de “acoples” que rige en Tucumán: 61 listas distintas los acompañan.Mientras que oposición tuvo dificultades para ordenar sus candidaturas y, finalmente, propone el binomio Roberto Sánchez (diputado nacional de la UCR)-Germán Alfaro (actual intendente de la capital, de origen peronista). Durante el lunes, el jefe de Gobierno porteño y precandidato del pro, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a la provincia a sumar apoyo nacional a sus candidatos. En Juntos por el Cambio buscar derrotar al peronismo que no pierde una elección provincial desde 1999.Sin PASO como método de selección de candidatos, el gobierno peronista impuso un nuevo sistema que se estrena el domingo 14 llamado el, básicamente es la reformulación de la ley de lemas con la que cada partido puede presentar varios candidatos y los votos entre ellos se suman para determinar qué fuerza es la ganadora. Y el más votado entre los aspirantes de ese partido se queda con la gobernación.Además de gobernador y vice, los electores eligen 19 diputados departamentales, 16 diputados por representación proporcional, 19 intendentes y concejales.En la provincia cuyana quién busca su segunda reelección es Sergio Uñac , que tendrá el desafío interno de su antecesor, el veterano kirchnerista José Luis Gioja. El Frente de Todos por ahora es el favorito.Mientras que Juntos por el Cambio presenta cuatro fórmulas encabezadas por Marcelo Orrego, Eduardo Cáceres, Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos. Quien más apoyos nacionales consigue entre ellos es Orrego, apoyado por Larreta, Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.Los libertarios que se referencian en Javier Milei -el economista se desvinculó de la campaña en las últimas semanas- compiten con tres fórmulas lideradas por Yolanda Agüero, Agustín Ramírez y Paola Miers.Los pampeanos están convocados a votar por segunda vez a sus representantes, luego de que el 12 de febrero pasado se efectuarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En dicha instancia se definió la interna de los candidatos de Juntos por el Cambio, en la cual triunfó Martín Berhongaray, de la UCR, quien se impuso sobre Martín Maquieyra (PRO) con el 56% de los votos.Además de definir Gobernador y vicegobernador, deberán votar la totalidad de la Cámara de Diputados: 30 legisladores locales, y jueces de paz de 65 localidades.En La Pampa quien busca la reelección es el oficialista Sergio Ziliotto acompañado por Alicia Mayoral. Mientras que Juntos por el Cambio propone a Martín Berhongaray y Patricia Testa.Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad compite con Luciano González y Sofía Mercedes Fernández; Partido Desde El Pie con Claudio Alejandro Acosta y María Laura González; el Movimiento Federalista Pampeano con Héctor Fazzini y Sonia Analía Wisner; y Comunidad Organizada con Juan Carlos Tierno y Viviana Winsches.Los fueguinos también irán el próximo domingo a a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 15 legisladores titulares y 8 suplentes, 3 Intendentes, 5 concejales titulares y 3 suplentes.La provincia de Tierra del Fuego también define su futuro el domingo 14. Gustavo Melella, el gobernador del Frente de Todos, es favorito para la reelección. Se trata de un dirigente del partido Forja (radicales kirchneristas) que construyó una buena relación con el presidente Fernández, a quien siempre se lo consideró cercano.Gustavo Melella, que asumió en 2021 va por la reelección con la alianza Unidos Hacemos Futuro, que conforma el Frente de Todos acompañado de su vice Mónica Urquiza y partidos de izquierda.Mientras que Juntos por el Cambio no logró un acuerdo para competir en unidad y presenta al senador radical Pablo Daniel Blanco y a Federico Frigerio, el Pro con Héctor Stefani y Paulino Rossi.Por su parte, Republicanos Unidos (el sello de Ricardo López Murphy a nivel nacional) está representado por Andrea Almirón y Sebastián Galdeano.El Frente de Izquierda presenta a Lucía Zulma Fernández y María Luisa Meza.