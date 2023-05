Massa advirtió que sería "un error" definir la candidatura presidencial del FDT en una PASO

El ministro de Economía, Sergio Massa, se distanció este martes de la posibilidad de convocar a una PASO para definir la candidatura presidencial dentro del Frente de Todos y se mostró a favor de definir un único candidato al advertir que "sería un gravísimo error" exponer las diferencias internas en una elección primarias.En el cierre del Amcham Summit 2023, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Massa no respondió explícitamente si será o no candidato pero explicó que se tiene que dar cierto contexto para definir una posible candidatura presidencial. Sin embargo remarcó la necesidad de resolver las diferencias internas "puertas adentro"."No es sólo lo que uno quiera sino el contexto. Uno es el familiar, tengo hijos adolescentes, que cuando son chicos uno los puede arrastrar donde quiere, pero cuando son adolescentes o grandes es distinto", expresó.En ese sentido, profundizó: "Un gobierno, por más que sea un Gobierno de coalición tiene que dar certidumbre y, parte de eso, es no exponernos. Tenemos que pelear puertas adentro,que de alguna manera lo que hace es generar incertidumbre".Por otro lado, Massa habló sobre la situación económica del país, al vinculó la caída de las reservas del Banco Central con "la sequía más grande de la historia". "En términos de impacto económico significó que sobre 42.000 millones de dólares, vamos a cerrar el año en en 27.000 millones algunos dicen 24.000 millones, y eso tiene un impacto en la acumulación de reservas", dijo.En cuando a la, Massa también dio algunas precisiones: "El Fondo plantea la idea de que la sequía afectó el programa e invita a la Argentina a rediscutir dentro del programa. Estamos discutiendo las metas".Al respecto, el ministro defendió la política de intervención del Banco Central ante una escalada del dólar. "Hay una cuestión que para nosotros es central que es la capacidad de intervención del Banco Central porque los años electorales en la Argentina siempre generan eso de me preservo o dolarizó la cartera generando este tipo de incertidumbre", planteó Massa, quien aclaró que es "la herramienta para generar certidumbre y tranquilidad".El ministro también fue consultado sobre el alza de lay aseguró que su objetivo es seguir "generando incentivos para bajar" la suba de precios, pero aclaró que "el incentivo más fuerte es darle estabilidad al grueso del marco económico para que la industria tenga los niveles de actividad que tiene"."La elección es que tenemos que cuidar el nivel de actividad, el gran desafío es resolver el problema en términos del poder adquisitivo del ingreso", puntualizó el jefe del Palacio de Hacienda.Por último, indicó que a principio de año se planteó que "el principal desafío es el financiamiento del sector público" y explicó que "este es un tiempo para ser creativo, para ser audaz. Lo cierto es que".