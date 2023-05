Elecciones en San Juan: Sergio Uñac apuntó contra Bullrich por la suspensión de las elecciones

Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja.

Con nosotros, esto no pasará. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2023

el gobernador confirmó la realización del resto de los comicios y convocó a los sanjuaninos a ir masivamente el domingo a participar de las elecciones para elegir diputados provinciales, intendentes y concejales.

El gobernador de San Juan, apuntó contra la precandidata a presidenta del PRO Patricia Bullrich y cuestionó su participación en el fallo dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones a gobernador en la provincia. Y confirmó los comicios el próximo domingo para elegir el resto de los cargos provinciales.En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el mandatario leyó el tuit que escribió la dirigente del PRO ayer por la tarde festejando el cese de las elecciones, aunque evitó nombrarla. En ese posteo, Bullrich aseguraba: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”.“Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta en la Corte, no hago especulaciones, pero”, advirtió Uñac.", apuntó el candidato a la relección.En este contexto, el gobernador dijo que acatará lo dispuesto por el Máximo Tribunal de la Nación. “”, repudió y afirmó: “Los sanjuaninos somos mansos pero no estúpidos”.Este martes el máximo tribunal nacional suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y en Tucumán que estaban previstas para el domingo próximo. En el caso de la provincia gobernada por Uñac la oposición asegura que la Constitución local le impide al gobernador competir de nuevo por un puesto ejecutivo.Más temprano, uno de los postulantes del lema de Juntos por el Cambio,“Nosotros estamos presentando un recurso porque la ley indica que las elecciones de diputados provinciales debe hacerse en conjunto con la de gobernador y vice, entonces nosotros entendemos que el Tribunal Electoral está violando la Constitución”, aseguró Arancibia en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.Arancibia responsabilizó a los candidatos del frente San Juan por Todos, Sergio Uñac y José Luis Gioja, por la crisis institucional que atraviesa ahora la provincia.“Gioja, en 2011, aprovechándose de un apoyo de la opinión pública, enmendó la Constitución y creó una enfermedad, las reelecciones. Esa enfermedad es la que tiene ahora Uñac, que sabiendo que no le corresponde ser candidato para un cuarto mandato consecutivo, lo hizo y ha generado esta crisis”, desarrolló.Pero durante la conferencia de prensa"Aquellos que se interpusieron, buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas, a los que no quisieron dirimir en las urnas, les señalo algo que decía mi padre cuando veía una situación en la cual faltaba coraje, él me decía muchas veces las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida.", concluyó el gobernador de San Juan.