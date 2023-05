Alberto Fernández: "Hay muchos problemas en Argentina y no podía estar abocado a una campaña"

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que decidió terminar su mandato el 10 de diciembre porque "hay muchos problemas en Argentina" y por tanto no puede "estar abocado a la campaña" electoral."Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre, hay muchos problemas en Argentina y no puedo estar abocado a una campaña, tengo que estar abocado a resolver los problemas que tengo en Argentina, que son los problemas de ustedes", expresó el Jefe de Estado al encabezar este jueves la entrega de 57 viviendas en el barrio Philips de la localidad bonaerense de Escobar.En ese sentido, señaló: "Me preguntan por qué te bajaste. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo la responsabilidad política de que Argentina pueda crecer, avanzar y desarrollarse"."Se que la inflación es un problema y hay que combatirla. Y hacer para eso, no puedo ser candidato, tengo que ser Presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo a eso", admitió.Por último, Fernández aclaró que el esfuerzo realizado "no es vano". "No hay mayor honor que trabajar para ustedes. Todos los momentos difíciles, se salvan en la sonrisa de ustedes cuando reciben una casas. Todo queda salvado. Todo vale la pena", añadió.El nuevo barrio Philips está conformado por 57 viviendas distribuidas en cuatro manzanas parquizadas y con todas las infraestructuras necesarias, edificadas en el marco del programa Casa Propia con una inversión del Gobierno nacional de 342.023.689 pesos.