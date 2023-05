La inflación subió a 8,4% en abril y acumuló un aumento del 32% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 8,4% durante abril y acumuló una suba interanual del 108,8%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, registró un aumento del 32% en lo que va del año.De esta manera, la suba de precios estuvo por encima del 7,7% de marzo, que registró las mayores subas en Educación y en Alimentos y Bebidas no alcohólicas.Lo que más subió en el mes fue: Prendas de vestir y Calzado (+10,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%), Restaurantes y hoteles (+9,9%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (+8,6%).Si se toman en cuenta las regiones del país, Gran Buenos Aires fue la zona que tuvo una mayor suba mensual (+8,6%), seguida de cerca por la Pampeana (+8,5%) . A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento (+12,6%) seguida por el IPC Núcleo (+8,4%); en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.El aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división, impactó la suba de carnes y derivados, y de verduras, tubérculos y legumbres, seguidas por leche, productos lácteos y huevos; y finalmente Pan y Cereales. A contramano, las dos divisiones de menor variación en abril fueron educación (5%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%).