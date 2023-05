Máximo Kirchner: "El peronismo necesita construir una opción competitiva para las próximas elecciones"

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, remarcó la importancia de que el peronismo construya "una opción competitiva para las próximas elecciones" y consideró a las PASO partidarias como una "herramienta" que requiere de "un buen programa de gobierno"., opinó el líder de La Cámpora sobre la interna en la coalición oficialista de cara a las elecciones, al cerrar el Congreso partidario del PJ.En ese sentido, mandó un mensaje a la coalición: "Necesitamos de una amplitud que no debilite el compromiso que asumimos con la gente para construir una victorias en las elecciones"."Lasdentro de nuestro partido son un instrumento, pero siendo acompañada por un buen programa de gobierno. El peronismo fue y siempre será otra cosa", manifestó sobre la posibilidad de dirimir las candidaturas en una interna.Y agregó: "Me fui de la jefatura del Bloque pero me quedé adentro para dar la discusión y para que el peronismo pueda construir una opción competitiva"."Hay voluntad de corregir las cosas que no se hicieron bien y el daño que Macri le hizo a nuestra patria", aseguró ante una multitud concentrada en el polideportivo Juan Domingo Perón de la localidad de González Catán.Al respecto, lanzópor la discusión entre paritaria y suma fija: "La gente necesita una mano ahora para afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejados en los precios. Esto no es cuestión de quién es la idea o quién la tiene más larga entre uno u otro. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo"."No pueden seguir peleándose los sectores populares. El problema son los 100 vivos que buscan llevarse puesto a un pueblo dividiendolo", remarcó el diputado nacional.En otro orden, apuntó contra el Poder Judicial: "Estamos ante una democracia mutilada porque. ¿Qué más les queda para seguir dañando con nuestra democracia?"Tambien tildó de "intendente mediocre" al presidente de la Corte Suprema,, que al "no ser un buen intendente se entregó manso al deseo de las corporaciones".Por último, advirtió: "No hace falta ser candidato a algo para transformar la realidad. En estos momentos, hay que trabajar para juntar los votos necesarios".