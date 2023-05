Eduardo Buzzi: "Lousteau es el autor del engendro de la 125 que produjo una revuelta fiscal"

El productor agropecuario y expresidente de Federación Agraria Argentina (FAA),, apuntó contra el legislador del PRO,, que protagonizó un fuerte cruce con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado, y criticó: "Lousteau engaño a Néstor y a Cristina con la 125, y ahora nos quiere dar clases de economía".Es que el jueves pasado Cristina y Lousteau protagonizaron una breve, pero contundente cruce porque al comienzo de la sesión, el diputado advirtió sobre la falta de quórum en el recinto, una regla que no aplicaba para la sesión especial informativa sobre la gestión del jefe de Gabinete, Agustin Rossi. "Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy", le dijo la vicepresidenta a lo que el precandidato radical a jefe de Gobierno Porteño siguió provocando y le contestó: "Deberían haber aprendido de economía también". "Me enseñaste vos con la 125", le retrucó la expresidenta, recordandole que fue él, cuando era su ministro de Economía en 2008, quien firmó el esquema de retenciones que generó el gran enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y las patronales agropecuarias.Sobre lo que el expresidente de Federación Agraria Argentina cuestionó: “Él, ¿con qué autoridad le puede decir eso a Cristina?”. “la grieta en la Argentina tiene que ver con muchísimos capítulos, pero el capítulo 2008 tiene que ver con la resolución de”, remarcó en una entrevista que brindó a Y arriba quemando el sol, de Radio Rebelde.Buzzi señaló que el en aquel momento ministro de Economía “”. “Nosotros nos enteramos por la cadena nacional que hizo aquel martes 11 de marzo del 2008, a las 6 de la tarde en la televisión, aparece Lousteau explicando que iba a cobrar el 38% de retención a los productores si la soja llegaba a 600 dólares. Es decir, un engendro de tal magnitud, una confiscación autoritaria de tal nivel, que significó una revuelta fiscal, que forma parte de la historia contemporánea argentina”, recordó.es justamente el que nos quiere explicar economía a los argentinos ahora, la verdad genera impotencia”, aseveró el productor agropecuario.Frente dato que se conoció el viernes sobre el nivel de inflación que alcanzó de 8,4% en abril, Buzzi consideró: “que debió haberse hecho en el primer trimestre del año, donde todas las fuerzas políticas, las fuerzas empresariales, las laborales, debimos haber estado en un acuerdo de precios y salarios, y una pauta cambiaria de manera tal de que nos dé un proceso de estabilidad donde todos aportemos a una misma causa, que es la estabilización de la economía argentina”.“En este momento, como es el oficialismo que está obligado a controlar la economía y los conspiradores que quieren inestabilidad económica son poderosos que están fuera del gobierno y quieren sustituir a este gobierno, claramente no pueden pedirle a Sergio Massa o al Frente de Todos que pueda estabilizar”, señaló el expresidente de la FAA al tiempo que indicó que “”.“Entonces, la inflación tiene un profundo contenedor político y debió haberse resuelto en el primer trimestre del año o en el último trimestre del año anterior, por ese gran acuerdo nacional. Lamentablemente hay mucho egoísmo y mucha especulación y esto no ha prosperado”, concluyó al respecto Buzzi.