13.05.2026 / FINANZAS

Wall Street le da la espalda a Milei: se hunden bonos y ADRs y el Riesgo País vuelve a presionar sobre los 500 puntos

Wall Street castigó este miércoles a los activos argentinos en una jornada atravesada por la incertidumbre internacional y la tensión geopolítica en Medio Oriente. Los bonos soberanos operaron en baja, los ADRs profundizaron pérdidas de hasta 4,4% y el riesgo país volvió a acercarse a los 520 puntos básicos, en un escenario de mayor aversión global al riesgo por la crisis en el estrecho de Ormuz.




La caída se produjo mientras los mercados seguían de cerca la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing, en medio de un contexto internacional marcado por la guerra, la inflación y las tensiones comerciales. La persistencia del conflicto en la principal vía marítima para el transporte de petróleo volvió a presionar sobre los mercados emergentes y golpeó particularmente a la deuda argentina.

En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedió cerca de 1%, afectado principalmente por las acciones energéticas. Entre las mayores bajas se ubicaron Transener, Pampa Energía y Edenor. En Wall Street, los ADRs argentinos replicaron la tendencia negativa y extendieron las pérdidas durante toda la rueda.

Los bonos soberanos también operaron en terreno negativo tanto en la bolsa porteña como en el exterior. Los Bonares 2035 encabezaron las caídas, seguidos por el Bonar 2038, mientras el riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y se ubicó en torno a las 510 unidades. El deterioro reflejó la cautela de los inversores frente a la volatilidad internacional y las dudas sobre el frente financiero local.

En paralelo, el Gobierno enfrentó una nueva jornada de tensión política interna. Este martes se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, con reclamos por el financiamiento de las universidades públicas. Además, el Tesoro avanzó con una nueva licitación de deuda en pesos por más de $9 billones, en busca de sostener el esquema financiero en un contexto de presión sobre los activos argentinos.

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