Dólares del colchón: 80 mil contribuyentes ya adhirieron al régimen

El régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por el gobierno de Javier Milei
ya superó las 80 mil adhesiones y habilitó a miles de contribuyentes a utilizar dólares no declarados que permanecían fuera del sistema financiero. Según informó el Ministerio de Economía, quienes ingresaron al esquema podrán usar esos fondos para consumos, inversiones o movimientos bancarios sin enfrentar sanciones fiscales vinculadas al origen de esos ahorros.
La iniciativa, presentada como un mecanismo
para “remonetizar” la economía y atraer divisas al circuito formal, apunta especialmente a los llamados “dólares del colchón”: ahorros en moneda estadounidense guardados fuera de bancos o sin declarar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Gobierno , ya son más de 80 mil los contribuyentes que quedaron habilitados dentro del esquema.
Cómo funciona el régimen de “Inocencia Fiscal”
El programa permite regularizar dólares no declarados bajo determinadas condiciones y sin consecuencias penales tributarias. A cambio, los contribuyentes deben adherirse formalmente al régimen y cumplir con los requisitos establecidos por ARCA y el Ministerio de Economía.
El objetivo central es aumentar la circulación de dólares dentro de la economía argentina en un contexto de restricciones de crédito, caída del consumo y necesidad de fortalecer reservas. El Gobierno sostiene que existe una enorme cantidad de divisas fuera del sistema financiero que podrían dinamizar la actividad económica si ingresaran al circuito formal.
Desde el oficialismo afirman que el esquema no debe interpretarse como un blanqueo tradicional, sino como una flexibilización tributaria orientada a facilitar el uso de ahorros previamente no declarados.
Debate por el impacto fiscal y el control financiero
La medida también abrió cuestionamientos entre tributaristas y especialistas en control financiero. Algunos advierten que este tipo de programas puede generar incentivos negativos para quienes cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales y debilitar los mecanismos de fiscalización del Estado.
Otros analistas señalan que el Gobierno busca acelerar la dolarización parcial de la economía mediante una mayor circulación de moneda estadounidense en operaciones cotidianas, inversiones y consumos de alto valor.
En paralelo, el Ejecutivo apuesta a que el ingreso de esos fondos ayude a sostener la actividad económica y mejore el nivel de liquidez del sistema financiero.
Qué busca el Gobierno con los dólares del colchón
El Ministerio de Economía sostiene que una parte significativa de los ahorros de los argentinos permanece fuera del sistema bancario por desconfianza histórica, presión tributaria e inestabilidad macroeconómica. La estrategia oficial busca revertir parcialmente ese fenómeno ofreciendo garantías fiscales y menor exposición a sanciones.
El concepto de “dólares del colchón” se volvió una de las principales consignas discursivas del oficialismo en materia económica. La Casa Rosada considera que existe un volumen relevante de ahorro informal capaz de aportar movimiento económico si encuentra incentivos para circular.
¿Qué son los “dólares del colchón”?
Es una expresión utilizada para describir dólares ahorrados fuera del sistema financiero formal, generalmente guardados en efectivo y no declarados ante organismos fiscales.
¿Qué permite el régimen de “Inocencia Fiscal”?
Permite adherir fondos no declarados al sistema formal bajo determinadas condiciones y sin penalidades tributarias vinculadas al origen de esos ahorros.
¿Cuántas personas ya ingresaron al programa?
Según datos difundidos oficialmente, más de 80 mil contribuyentes ya quedaron habilitados dentro del régimen.