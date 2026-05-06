13.05.2026 / ECONOMÍA

Dólares del colchón: 80 mil contribuyentes ya adhirieron al régimen

Más de 80 mil contribuyentes quedaron habilitados para utilizar sus “dólares del colchón” tras adherirse al nuevo régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por el Gobierno nacional. La medida busca incentivar la circulación de ahorros no declarados sin penalidades tributarias.