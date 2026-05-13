El dólar volvió a subir, pero el mercado todavía desconfía y se refugia en los financieros

El dólar oficial cortó este miércoles una racha de dos bajas consecutivas y volvió a subir en todas sus cotizaciones, aunque todavía se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. La divisa mayorista avanzó hasta los $1.388 y reflejó una dinámica de mercado atravesada por la fuerte liquidación privada de dólares y la expectativa por la nueva licitación de deuda en pesos impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Desde el mercado también siguieron de cerca la estrategia del Banco Central de la República Argentina para acumular reservas. La autoridad monetaria compró otros u$s70 millones y ya suma un saldo positivo superior a los u$s500 millones en mayo. Las reservas brutas internacionales treparon hasta los u$s46.185 millones, en medio de una fuerte liquidación exportadora.El escenario financiero local continuó además condicionado por la incertidumbre internacional. La inflación en Estados Unidos volvió a presionar sobre las tasas norteamericanas y generó mayor aversión global al riesgo, mientras los inversores observan con atención la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria y renovar vencimientos de deuda sin tensiones sobre el dólar.