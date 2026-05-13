13.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar volvió a subir, pero el mercado todavía desconfía y se refugia en los financieros

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $4 y se ubicó un 24,4% por debajo del techo de la banda, actualmente fijado en $1.727,27. A pesar de la recuperación, la distancia con las cotizaciones financieras siguió mostrando cautela entre los operadores: el contado con liquidación cerró cerca de los $1.480, mientras el dólar MEP superó los $1.423.




El dólar oficial cortó este miércoles una racha de dos bajas consecutivas y volvió a subir en todas sus cotizaciones, aunque todavía se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. La divisa mayorista avanzó hasta los $1.388 y reflejó una dinámica de mercado atravesada por la fuerte liquidación privada de dólares y la expectativa por la nueva licitación de deuda en pesos impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

En la city porteña, el dólar blue también registró una leve suba y alcanzó los $1.420 para la venta. Analistas del mercado atribuyeron el comportamiento de la divisa a una combinación de factores: por un lado, la fuerte oferta de dólares provenientes del comercio exterior; por el otro, una mayor dolarización en los segmentos informales y financieros luego de varias semanas de atraso cambiario y apreciación del peso.

Desde el mercado también siguieron de cerca la estrategia del Banco Central de la República Argentina para acumular reservas. La autoridad monetaria compró otros u$s70 millones y ya suma un saldo positivo superior a los u$s500 millones en mayo. Las reservas brutas internacionales treparon hasta los u$s46.185 millones, en medio de una fuerte liquidación exportadora.

El escenario financiero local continuó además condicionado por la incertidumbre internacional. La inflación en Estados Unidos volvió a presionar sobre las tasas norteamericanas y generó mayor aversión global al riesgo, mientras los inversores observan con atención la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria y renovar vencimientos de deuda sin tensiones sobre el dólar.

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