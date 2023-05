Bárbaro sobre el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales: La sociedad no se olvida de Macri

A partir de los triunfos provinciales del peronismo en Santa, TDF y La Pampa, Julio Barbaró analizó la relación entre la política y la sociedad. “La política argentina está en crisis como toda la Argentina. Lo que uno se pregunta es si esta estructura de sociedad es viable. La miseria es nacional aunque en algunos lugares como el Conurbano se sufre con más intensidad pero esta no quita la calidad de la miseria”, dijo.

En este contexto, según sostuvo, “con todos los defectos que tiene el oficialismo, tiene más que la oposición”. “La sociedad no se olvida de cómo ha gobernado Macri. Empobrecerse y hacerse de derecha puede darse en la estructura publicitaria de Milei pero dura eso, no va al voto. La gente no vota conservadores ni gente que le hable del ajuste”, disparó Bárbaro para quien “ofrecer un ajuste no es una salida”.

Por último, opinó sobre la posibilidad del candidato de unidad del PRO en CABA. “Eso es secundario pero yo votaría a Lopez Murphy”, sentenció.

En diálogo con Política Argentina, recalcó que. “Pero la Argentina dejó de crecer. Yo le dije al Santo Padre (por el Papa Francisco) que nuestros padres eran trabajadores y eran de clase media, y hoy estamos en una sociedad donde hay profesionales de clase baja en cantidad”, lamentó.Por otra parte, opinó sobre la incorporación dea Juntos por el Cambio. Para él, “no cambia nada”. “Si suman gente que opina igual no se enriquece ese espacio. ¿Cuál es la diferencia entre Espert y Horacio Rodriguez Larreta? El economicismo es una forma de mirar la sociedad. No la tiene ni Mujica, ni Lula, ni Evo. El economicismo es una manera de mirar la sociedad desde las inversiones y negocios”, agregó.Y enfatizó: