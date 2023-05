Cristina llamó al peronismo a "construir un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos"

resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

La vicepresidentaratificó a través de una carta difundida en sus redes sociales que no será candidata a nada en los comicios de este año, denunció que tomó la decisión de "manera razonada y pensada" por la eventual inhabilitación que podría recibir por parte de la Corte Suprema para "debilitar al peronismo" y convocó a ese sector a"Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos", denunció la ex jefa de Estado, que apuntó contra los sectores de la oposición, parte de Juntos por el Cambio y los libertarios de Javier Milei, que tratan al peronismo "como enemigos y utilizan frases como ´eliminarnos` o ´terminar con el Kirchnerismo`.Ante eso, la titular del Senado diferenció al peronismo, espacio que "cree firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos"."Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial", enfatizó Cristina, y argumentó queFinalmente, hizo un llamado al Frente de Todos de cara a las elecciones: "Ante esta situación. Un programa de gobierno que es necesario no sólo el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto".