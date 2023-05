Alberto Fernández: "Dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros"

Tras la baja de Cristina Kirchner en las próximas elecciones, el presidente Alberte Fernández pidió este miércoles al Frente de Todos (FdT) dejar la discusión interna porque "el problema está con los otros", en referencia a la oposición."Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario", afirmó el mandatario, y anheló que la ciudadanía "no se equivoque" a la hora de votar.En ese sentido, Fernández apuntó contra la oposición y advirtió que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema", en un claro mensaje al precandidato presidencial de Avanza Libertad, Javier Milei.Por otra lado, reconoció que si bien tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no fue "complaciente" con el organismo y destacó que el "horizonte" del Gobierno siempre estuvo claro: "la producción y el trabajo"."Hay que entender todo esto, para entender porque uno tiene la necesidad de negociar con el Fondo. La discusión es cómo se negocia, se puede negociar con las reglas ortodoxas que siempre el Fondo propone o se puede negociar como lo hicimos nosotros", explicó.Además, remarcó: "Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo".El mandatario estuvo presente en Tecnopolis para inaugurar, junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la exposición BNA Conecta.