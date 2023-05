Cristina Kirchner vaticinó que serán "elecciones de tercios", respaldó a Massa y pidió "revisar" el acuerdo con el FMI

La vicepresidentahabló en una entrevista televisiva, en la antesala del acto por el 25 de mayo: ratificó que no será candidata porque a la Corte le "basta con una cautelar" para bajarla. Llamó a un acuerdo entre partidos por el FMI, pidió al FDT "proponerle algo diferente" a la sociedad como "se pudo hacer" durante su gestión y marcó la "importancia de entrar al balotaje".En una entrevista por C5N con, la ex presidenta explicó por qué no se presentará como candidata y luego de vertir distintas críticas a la Justicia sintetizó:En esa línea, sostuvo que su situación procesal es de "libertad condicional técnicamente", en referencia al fallo en su contra de 6 años de prisión por la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y en ese sentido sintetizó que en la actualidad "se hace política en Tribunales" a partir del "partido judicial" que está "asociado" con la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC)."La política no fue así hasta 2015", diferenció, para luego marcar que "a partir de diciembre de 2015 y 2016 ya había habido atisbos de judicialización de la política".En otro tramo, estimó que el partido judicial "parece que se van a animar a todo", al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa."Basta con una cautelar para suspenderme", expresó al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada.Según resalto, "la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución", a la vez que consideró que el máximo tribunal "es una camarilla de tres personas" que "vienen por el sistema democrático"."Hacer política en un set de televisión y en Tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno", aseguró la titular del Senado, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política "de la casta" que da menos notas.Al apuntar al "partido judicial", resaltó que fue "brutal la foto de Lago Escondido", donde dirigentes políticos, jueces y fiscales realizaron juntos un viaje. "Se vio claramente, es como la infidelidad, alguien puede sospechar, pero una cosa es verlo y otra suponerlo", resaltó.CFK recordó que durante su período como jefa de Estado, de dos mandatos y hasta el año 2015, la Argentina tenía "el mejor salario de América Latina" y la gente "podía comprar hasta 2.500 dólares por mes"."En una economía bimonetaria como Argentina, el endeudamiento vertiginoso que hizo el macrismo, la combinación con tasa alta de interés, cuando se van los dólares se produce un proceso inflacionario", dijo.Recordó que mientras que hasta 2015 el país tenía "el mejor salario de América Latina, se podían comprar 2.500 dólares por mes", en la actualidad "muy pocos pueden eso" y que "hay que saber diferenciar los distintos problemas que tiene la economía"."Si las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares, la gente quiere ahorrar en dólares, necesitás dólares para producir y, si además necesitás pagar la deuda, los dólares no alcanzan", planteó.La ex mandataria señaló que es "necesario un acuerdo" entre "todos los partidos políticos" para resolver "qué hacemos con la economía bimonetaria" en Argentina y destacó el trabajo de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía porque "agarró una papa caliente"."Massa agarró una papa caliente. Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, en qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares", expresó.Luego, se refirió a las discusiones alrededor del proyecto económico y qué discusiones plantean sectores de la oposición. "Ya quisieron muchas veces eliminar derechos en Argentina. Comer cuatro veces por día no es una cuestión ideológica, ni tener un buen salario, tener un lugar digno para vivir, que tus hijos estudien. No es populista. Es algo que está en el ADN argentino. El peronismo hace que un trabajador mire de frente al patrón. Cosa que no sucede en toda la región", dijo.La ex presidenta recordó algunas diferencias que tuvo la coalición oficialista desde incluso 2019, cuando se logró ganar las elecciones. “En nuestra campaña del Frente de todos: hasta las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos en el instituto Patria. Después empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto (Fernández). Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar”.“No se trata de si ayudaba o no ayudaba. No vamos a ahondar sobre el pasado que no vale la pena. Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad", marcó.De todos modos, fue en ese punto que valoró elementos de la gestión del FDT y enterró qué hubiera pasado si reelegía Juntos por el Cambio. "Creo que nuestro gobierno, el del FDT fue infinito mejor de lo que hubiera sido el de Macri. Si Macri lograba la reelección después de lo que había pasado en el país con el retorno del FMI hubiera sido...imaginemos haber atravesado la pandemia. Mira lo que pasó en Brasil por ejemplo. Es una cosa que debe ser contemplada”, agregó."No es que fuimos a elecciones contra el arcángel San Gabriel y el arcángel San Miguel", dijo e invitó a pensar "lo que hubiera sido" el país bajo la conducción de Macri en la pandemia y tras el endeudamiento con el FMI, tras lo cual convocó a "proponer algo diferente" para las elecciones.En tanto, Cristina afirmó que las elecciones presidenciales de este año serán "atípicas", donde el "piso" será más importante que "el techo" de votos, para que los partidos que se presenten entren al "balotaje"."Estamos ante un momento difícil, pero creo que van a ser elecciones atípicas, de tercios. Lo importante más que el techo es el piso, porque lo importante es entrar al balotaje. El nuevo tercio es la bronca", indicó la Vicepresidenta.Sin embargo y en ese camino, fue contundente respecto del camino necesario: "Ganar esta elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, y que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos vivimos mejor".Recordó su militancia como parte de "la generación diezmada" de la que habló Néstor Kirchner, y sostuvo que espera que "los hijos de esa generación diezmada tomen la posta"."Los espero a todos y todas en la Plaza de mayo", concluyó.