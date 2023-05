Grindetti dio detalles sobre la elección de su precandidatura y potencial compañero de fórmula

Luego de haber sido anunciado precandidato a gobernador bonaerense con respaldo de Patricia Bullrich, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó este jueves que fue una decisión de consenso entre la ex ministra y los otros contendientes que quedaron en el camino. Además, anheló que su compañero de fórmula sea un dirigente de la Unión Cívica Radical., declaró Grindetti en diálogo con Radio Con Vos 89.9. En ese sentido, señaló que con el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo y el senador provincial Joaquín De la Torre van a "seguir trabajando juntos".Según sostuvo, los cuatro precandidatos tenían "antecedentes bonaerenses" y que no se definió por encuestas, ya que son "todos muy parejos". El intendente de Lanús en uso de licencia afirmó que primó el" y el "conocimiento de la provincia".Sobre si alguno de los dirigentes que quedaron en el camino, Grindetti descartó que alguno de ellos sea su compañero de fórmula, aunque aclaró que eso lo van "a definir en conjunto". Sin embargo, el lanusense expresó:Por otra parte, confió en que en la PASO en la que competirá con el precandidato a gobernador bonaerense del PRO Diego Santilli, que cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se realizará con limpieza. "A Santilli lo conozco mucho y ni él ni yo no tendriamos comportamientos como para pegar debajo el cinturón. Respecto a las reglas de juego, cuando se conforme las alianzas estarán los reglamentos de las internas, para ver las mayorías y minorías", explicó.Consultado sobre la posibilidad, en caso de superar las PASO, de enfrentar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Grindetti señaló que propondrán "dar vuelta como una media la provincia de Buenos Aires". En ese marco, el presidente de Independiente afirmó que la administración del Jefe Provincial "es vetusta" y. Y cerró: "La gestión de Kicillof es mala praxis administrativa".