Patricia Bullrich le respondió a Alberto Fernández: "No se ocupe de mí, dedíquese a gobernar"

Presidente Fernández, si hoy fuese el último día de su gobierno, el resultado de su gestión sería: la tercera inflación más alta del mundo; 6 de cada 10 chicos viviendo en la pobreza; jubilados que perdieron más del 30 % de sus ingresos reales y reservas negativas.



La precandidata a presidenta del PRO,, cruzó a través de su cuenta al presidente Alberto Fernández luego de que el mandatario criticara su gestión frente al Ministerio de Trabajo en 2001.En el mediodía de este lunes durante el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas, en Llavallol, Provincia de Buenos Aires el Presidente pidió apuntando contra el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y contra la oposición: "Por favor, no volvamos en el tiempo. No le entreguemos el poder al que le sacó el 13% de ingreso a los jubilados para resolver los problemas. No les entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó”.En ese sentido, en otro tramo del discurso, específicamente mencionó a la titular del PRO en uso de licencia. "Los causantes de la crisis del 2001 son parecidos a los que hoy nos confrontan contra nosotros:”, señaló.”Pla tercera inflación más alta del mundo; 6 de cada 10 chicos viviendo en la pobreza; jubilados que perdieron más del 30 % de sus ingresos reales y reservas negativas”, le respondió rápidamente en redes Bullrich.Y le pidió: “”.