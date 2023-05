Francisco encabezará una actividad virtual por el 25 de mayo mientras prepara su visita a la Argentina en 2024

el Papa Francisco se prepara para una actividad que en los próximos días lo conectará con la Argentina y, a la vez, marca el rumbo respecto de las versiones cada vez más fundadas que indican que visitará el país en 2024 por primera vez desde que conduce la Iglesia Católica.

la versión se convirtió en información de la mano del investigador y escritor Miguel Ángel Barrios, quien no sólo tuvo varios encuentros semanas atrás con Francisco sino que además la máximo autoridad de la Iglesia Católica es prologuista de su último libro, Poliedro y Amistad Social

Con la inevitable conexión con la política que muchos interpretan de cada acto que realiza y palabra que sale de su boca de fondo,En primer lugar,con motivo de inaugurar y bendecir la nueva sede del CBC de la UBA que funciona allí.Del evento participarán el vicerrector de la UBA y diputado nacional de Juntos por el Cambio,, que estará presente en Roma, además de comunidades del movimiento educativo internacional Scholas Occurrentes en Estados Unidos, la Amazonia colombiana, España y México.Según informaron, se recordará el origen de Scholas en Argentina junto al entonces Arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, como respuesta educativa a la crisis política, social y económica del 2001. También se intentará destacar la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes y adolescentes contra las grietas y la anti-política, justamente en un momento en el cual un sector de JXC radicaliza la virulencia política contra el peronismo y, por su parte, el emergente liberal encabezado por el precandidato presidencial Javier Milei hace lo propio desde el rechazo a lo que denomina la "casta política"El encuentro se dará en el marco del cierre del Congreso “Ciudades Eco Educativas”, organizado por el movimiento internacional Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina, con la presencia de 50 alcaldes de Latinoamérica y Europa.El congreso busca promover y difundir el Desarrollo Sostenible, haciendo referencia al término de “ecología integral” expuesto en la Encíclica Laudato Sí, a partir de la metodología educativa desarrollada por Scholas y las experiencias que vienen realizando los jóvenes de diversas comunidades.Scholas Occurrentes, es una organización Internacional de Derecho Pontificio creada por decreto de Su Santidad, el Papa Francisco, en 2013 junto a José María del Corral y Enrique Palmyero, presente en los 5 continentes y que a través de su red integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas. Su objetivo es responder al llamado de crear la cultura del Encuentro, reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido.En marzo de este año, el Papa habló sobre una posible visita a la Argentina por primera vez desde que asumió en el Vaticano y declaró que "después de una elección ciertamente que sí" podría venir al país, lo cual abrió la chance a 2024, aunque dependerá de "miles de factores".Además, aseguró que su regreso "estaba planeado en diciembre del 17" y ratificó su voluntad de hacerlo:En declaraciones con Infobae, el Pontífice explicó los motivos por los que todavía no pisó suelo argentino en calidad de Papa: "Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ése. Pero ¿qué sucedió? Que Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar a Chile en diciembre y ya ir en enero a Argentina y Uruguay... En enero no encontrás ni al gato. Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú y quedó Argentina y Uruguay para después: y ese `después´ es lo que estamos esperando la coyuntura".Tras ese contexto, hace días comenzaron a circular versiones periodísticas que señalaban que el Vaticano planifica, justicamente, una gira del Papa por Argentina, Brasil y Uruguay para después del verano próximo.Esta mañana,Barrios, en este marco, aseguró que Francisco visitará la Argentina en marzo o abril del año que viene. “El Papa tiene muchas ganas de venir a la Argentina, seguramente para despedirse. Está preparando su visita a la Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil”, dijo entrevistado en el programa La Señal, por Radio Gráfica., dijo consultado en ese medio.Según remarcó, el Vaticano aguardó para que la llegada se concrete en un año no electoral, como el propio Pontífice dijo en marzo de este año. “Es muy importante que venga el Papa a la Argentina. Es una pena que no nos hayamos dado cuenta que el hombre más importante del mundo, es argentino”, expresó.